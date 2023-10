Portimão, gara 2: Schrötter inattaccabile terzo nel Campionato del Mondo

Nicolò Bulega ha conquistato il titolo di Campione del Mondo Supersport 2023 già alla prima gara e d'ora in poi non ci sarà più bisogno di tattiche nella categoria intermedia, ammesso che il pilota Ducati ne abbia mai avute, visto il suo comodo vantaggio.

Il neo-campione del mondo è partito dalla pole position anche nella seconda gara, insieme a Stefano Manzi (Yamaha) e Yari Montella (Ducati). Marcel Schrötter era settimo in griglia con la sua MV Agusta, mentre la migliore Kawasaki di Can Öncü seguiva in nona posizione.

Come sabato, Bulega, Manzi e Montella hanno lottato in testa, ma quest'ultimo è uscito con un difetto nella prima manche. Il corridore di Barni era motivato in modo corrispondente e ha fatto molto lavoro di testa nella prima metà della gara. Poi è stato il turno di Manzi, ma anche l'italiano non è riuscito a staccarsi e il trio è rimasto vicino fino alla fine.

Negli ultimi tre giri, Manzi e Montella si sono scambiati più volte le posizioni, mentre Bulega, in terza posizione, si è inizialmente accontentato del ruolo di osservatore. Quando Montella ha dovuto prendere una linea larga per un problema, il campione del mondo ha conquistato il secondo posto senza combattere. All'ultimo giro, i due italiani hanno dato vita a un grande duello per la vittoria, superandosi più volte. Al traguardo, Manzi era in vantaggio di 0,084 secondi. Bulega secondo, Montella terzo.

Marcel Schrötter si è fatto strada fino alla quarta posizione dopo una buona partenza fino al terzo giro, che ha portato con sicurezza al traguardo. Il bavarese si è così assicurato subito il terzo posto nel Campionato del Mondo, mentre Federico Caricasulo (Ducati) si è piazzato quinto dietro di lui.

A volte solo al 18° posto, Niki Tuuli ha comunque concluso al 10° posto come miglior pilota Triumph, mentre il miglior pilota Kawasaki è stato Can Öncü in 15° posizione. Tarran Mackenzie ha tagliato il traguardo al 20° posto in sella alla Honda sfigata.

Il campione IDM Twan Smits, a Portimão al servizio della Yamaha Thailandia, ha guidato solidamente in 17ª posizione fino a quando l'olandese ha terminato la gara prematuramente con una caduta al 12° giro.

L'incontro di Portimão segna la fine del WorldSSP Challenge, già vinto da Tom Booth-Amos (Kawasaki). La stagione è finita anche per Max Kofler. L'austriaco del Ducati Team D34G ha ottenuto il 22° posto nella seconda gara e un totale di quattro punti nel Campionato Mondiale Supersport 2023.

Ecco come è andata la gara:

Partenza: Bulega ha affrontato la prima curva davanti a Montella e Manzi, Schrötter è sesto. Booth-Amos sta lentamente seguendo lo schieramento con un difetto e si gira verso la corsia dei box.



Giro 1: Bulega precede di 0,3 secondi Montella e Manzi. Schrötter quinto. Tuuli solo 18°. Kofler 20°.



Giro 2: Manzi con il giro più veloce in 1:43.837 min al 2° posto. Schrötter sulla ruota posteriore di Debise (4°).



Giro 3: Schrötter è ora quarto. Il bavarese deve colmare un gap di 1,9 secondi dalla top-3. Smits è 18°, Kofler 21°.



Giro 4: Manzi ha preso il comando, Bulega (3.) sotto la pressione di Montella. Schrötter (4°) sta facendo gli stessi tempi dei primi tre.



Giro 5: Montella pressa e supera Bulega e Manzi in un solo giro!



Giro 6: Schrötter (4.) ancora 1,8 secondi dietro, ma con il giro più veloce. Huertas è il miglior pilota Kawasaki, 8°, Tuuli con la Triumph, 15°.



Giro 7: I primi tre entro 0,8 secondi. Debise si ritira per un problema tecnico.



Giro 8: Manzi passa di nuovo al comando. Schrötter è ora a 3,2 secondi, ma più veloce dei suoi inseguitori.



Giro 9: I primi 3 non cambiano.



Giro 10: Schrötter (4°) precede Caricasulo di un secondo. Sofuoglu, Navarro, Huertas e De Rosa sono in lotta per il 7° posto. Kofler rimane invariato al 21° posto.



Giro 11: Manzi, Montella e Bulega a 0,5 secondi.



Giro 12: Caricasulo (5°) raggiunge Schrötter (4°). Caduta di Smits. Kofler sulla 22.



Giro 13: Montella di nuovo davanti a Manzi e Bulega.



14° giro: Manzi si fa sotto. Sofuoglu è caduto, ma continua la gara. Kofler lotta con i piloti Honda per il 21° posto.



Giro 15: Montella ha apparentemente cambiato marcia e perde il 2° posto a favore di Bulega.



16° giro: Schrötter ha di nuovo più di un secondo di vantaggio su Caricasulo. Caduta di Huertas.



Ultimo giro: Bulega passa Manzi, ma il pilota della Yamaha riprende il comando.