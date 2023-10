Portimão, corrida 2: Schrötter mantém um inatacável terceiro lugar no Campeonato do Mundo

Enquanto o ás da Yamaha Stefano Manzi venceu a segunda corrida do Campeonato do Mundo de Supersport 2023 em Portimão, Marcel Schrötter (MV Agusta) garantiu o terceiro lugar no Campeonato do Mundo com o quarto lugar.

Nicolò Bulega conquistou o título do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 logo na primeira corrida e, a partir de agora, não haverá necessidade de tácticas na categoria intermédia, se é que o piloto da Ducati alguma vez precisou, dada a sua confortável liderança.

O recém-coroado campeão do mundo começou a segunda corrida da pole novamente, ao lado de Stefano Manzi (Yamaha) e Yari Montella (Ducati). Marcel Schrötter foi sétimo na grelha com a sua MV Agusta, a melhor Kawasaki de Can Öncü seguiu-se na nona posição.

Tal como no Sábado, Bulega, Manzi e Montella lutaram na frente, mas este último saiu com um defeito na primeira corrida. O piloto de Barni estava motivado e fez um grande trabalho de liderança na primeira metade da corrida. Depois foi a vez de Manzi, mas o italiano também não conseguiu afastar-se e o trio manteve-se junto até ao final.

Nas últimas três voltas, Manzi e Montella trocaram de posição várias vezes, enquanto Bulega, em terceiro lugar, se contentou inicialmente com o papel de observador. Quando Montella teve de fazer uma linha larga com um problema, o campeão do mundo assumiu o segundo lugar sem luta. Na última volta, os dois italianos travaram um grande duelo pela vitória, passando um pelo outro várias vezes. Na linha de meta, Manzi ganha por 0,084 seg. Bulega em segundo e Montella em terceiro.

Marcel Schrötter subiu para a quarta posição depois de um bom arranque até à terceira volta, que levou com segurança até à meta. O bávaro garantiu assim o terceiro lugar no Campeonato do Mundo desde o início, com Federico Caricasulo (Ducati) a terminar em quinto atrás dele.

Por vezes apenas em 18º lugar, Niki Tuuli ainda terminou em 10º como melhor piloto da Triumph, enquanto o melhor piloto da Kawasaki foi Can Öncü na 15ª posição. Tarran Mackenzie cruzou a linha de chegada em 20º lugar com a Honda.

O campeão da IDM Twan Smits, em Portimão ao serviço da Yamaha Tailândia, rodou solidamente na 17ª posição até que o holandês terminou a corrida prematuramente com uma queda na 12ª volta.

O encontro de Portimão marca o fim do WorldSSP Challenge, que já foi ganho por Tom Booth-Amos (Kawasaki). A época também terminou para Max Kofler. O austríaco da Ducati Team D34G alcançou o 22º lugar na segunda corrida e um total de quatro pontos no Campeonato do Mundo de Supersport 2023.

A corrida decorreu da seguinte forma:

Largada: Bulega entrou na primeira curva à frente de Montella e Manzi, Schrötter em sexto. Booth-Amos segue lentamente o pelotão com um defeito e vira para a via das boxes.



Volta 1: Bulega 0.3 seg. à frente de Montella e Manzi. Schrötter em quinto. Tuuli apenas em 18º. Kofler em 20º.



Volta 2: Manzi com a volta mais rápida em 1:43.837 min em 2º lugar. Schrötter na roda traseira de Debise (4º).



Volta 3: Schrötter agora em quarto. O bávaro tem de reduzir a diferença de 1,9 segundos para o top-3. Smits em 18º, Kofler em 21º.



Volta 4: Manzi assume a liderança, Bulega (3.) sob pressão de Montella. Schrötter (4º) está a fazer os mesmos tempos de volta que o top-3.



Volta 5: Montella pressiona e ultrapassa Bulega e Manzi numa volta!



Volta 6: Schrötter (4.) ainda está 1,8 seg. atrás, mas com a volta mais rápida. Huertas é o melhor piloto da Kawasaki em 8º, Tuuli com a Triumph em 15º.



Volta 7: Top-3 a 0,8 seg. Debise abandona com um problema técnico.



Volta 8: Manzi assume a liderança novamente. Schrötter agora 3,2 seg atrás, mas mais rápido que seus perseguidores.



Volta 9: O top 3 mantém-se inalterado.



Volta 10: Schrötter (4º) um segundo à frente de Caricasulo. Sofuoglu, Navarro, Huertas e De Rosa lutam pelo 7º lugar. Kofler permanece em 21º.



Volta 11: Manzi, Montella e Bulega a 0,5 seg.



Volta 12: Caricasulo (5º) alcança Schrötter (4º). Queda de Smits. Kofler em 22º.



Volta 13: Montella agora novamente na frente de Manzi e Bulega.



Volta 14: Manzi ultrapassa. Sofuoglu cai, mas continua na corrida. Kofler luta com os pilotos da Honda pelo 21º lugar.



Volta 15: Montella aparentemente trocou de marcha e perde o 2º lugar para Bulega.



Volta 16: Schrötter novamente com mais de um segundo de vantagem sobre Caricasulo. Colisão com Huertas.



Última volta: Bulega passa Manzi, mas o piloto da Yamaha recupera a liderança.