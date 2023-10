Marcel Schrötter (30) celebra el mayor éxito de su carrera

Cuando el reportero de SPEEDWEEK.com visitó a Marcel Schrötter en los boxes del equipo MV Agusta Reparto Corse después de la segunda carrera de Supersport en Portimao, no se veía ni se sentía nada de euforia por haber ganado una medalla en el Campeonato del Mundo, sino sólo caras sombrías. La razón: Marcel terminó cuarto en las dos carreras de Portugal y, a 14 y 6 s del ganador, no tuvo nada que decir en la adjudicación de los puestos del podio.

"Cuando fui primero en el calentamiento, tenía otras esperanzas", admitió Schrötter. "Mi carrera fue un poco mejor que la del sábado en cuanto a ritmo, fui cuatro décimas de segundo más rápido por vuelta, pero eso no es suficiente. En las cinco primeras vueltas no puedo sacar tanto como los de delante. Después he hecho una buena carrera y no he cometido ni un solo error. Pero al final fuimos seis segundos demasiado lentos en la distancia".

Tras la primera carrera del sábado, Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) ya estaba confirmado como campeón del mundo y Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) como subcampeón. Schrötter terminó el domingo por delante de Federico Caricasulo (Althea Ducati), lo que significa que el tercer puesto en el Campeonato del Mundo ya no está fuera de su alcance en las dos últimas rondas, a finales de octubre en Jerez.

El alemán corrió permanentemente en el Mundial de Moto2 desde 2013 hasta 2022, sin pasar nunca del 8º puesto en la general, en 2018 y 2019 con el equipo Dynavolt Intact GP. Así que el 3er puesto en el Mundial de Supersport de este año es, con diferencia, su mejor resultado mundialista.

"Por supuesto que la alegría sigue llegando", dijo el piloto de 30 años. "Es un gran resultado para ser el primer año y no estoy con una Yamaha o una Ducati, que es quizás el mejor paquete. No digo que la MV no sea buena. Pero desde luego no es el mejor conjunto de este año. Cuando encaja, somos muy rápidos. Pero también hemos tenido algunas dificultades. Eso, combinado con los nuevos circuitos, a veces nos ha llevado a clasificaciones como la 7ª o la 8ª. No ha sido frecuente, pero ha ocurrido. Una medalla de bronce es un recuerdo que me acompañará toda la eternidad. Eso también me hace ilusión. Llevo mucho tiempo por aquí y nunca he conseguido algo así. Al fin y al cabo, tenemos que estar orgullosos de ello. Todavía no ha sido suficiente para ser primero o segundo, pero aún me quedan algunos años por delante, ése es el objetivo. Teníamos dos rivales fuertes".

En las 24 carreras disputadas hasta la fecha esta temporada, Schrötter ha subido al podio en siete ocasiones, seis de ellas en segundo lugar. 16 veces entre los cinco primeros.