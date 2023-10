Marcel Schrötter (30) fête le plus grand succès de sa carrière

Lorsque le journaliste de SPEEDWEEK.com s'est rendu dans le box de l'équipe MV Agusta Reparto Corse pour rencontrer Marcel Schrötter après la deuxième course Supersport de Portimao, il n'y avait aucune trace d'euphorie liée à la médaille remportée au championnat du monde, mais seulement des visages moroses. La raison : Marcel a terminé quatrième des deux courses au Portugal et, avec 14 et 6 secondes de retard sur le vainqueur, il n'a pas eu son mot à dire dans l'attribution des places sur le podium.

"Quand j'étais premier au warm-up, j'avais d'autres espoirs", a admis Schrötter. "Ma course était bien meilleure que celle de samedi en termes de rythme, j'étais quatre dixièmes de seconde plus rapide par tour, mais ce n'est pas suffisant. Dans les cinq premiers tours, je ne peux pas en tirer autant que ceux qui sont devant. Ensuite, j'ai fait une bonne course et je n'ai pas fait une seule erreur. Mais au final, nous étions six secondes trop lents sur la distance".

Dès la première course du samedi, Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) était sacré champion du monde et Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) vice-champion. Schrötter a terminé dimanche devant Federico Caricasulo (Althea Ducati), la troisième place du championnat du monde ne peut donc plus lui échapper lors des deux dernières manches fin octobre à Jerez.

De 2013 à 2022, l'Allemand a couru en permanence dans le championnat du monde Moto2, mais il n'a jamais dépassé la 8e place au classement général, en 2018 et 2019 avec le team Dynavolt Intact GP. La troisième place dans le championnat du monde Supersport de cette année est donc de loin son meilleur résultat en championnat du monde.

"Bien sûr que la joie vient encore", a déclaré le pilote de 30 ans. "C'est un super résultat pour la première année et je ne suis pas assis sur une Yamaha ou une Ducati, qui est peut-être le meilleur package. Je ne veux pas dire par là que la MV n'est pas bonne. Mais elle n'est certainement pas le meilleur package global cette année. Quand tout va bien, nous sommes vraiment rapides. Mais nous avons aussi rencontré quelques difficultés. Cela, combiné à de nouveaux parcours, a parfois donné des classements comme 7 ou 8. Ce n'était pas fréquent, mais il y en a eu. Une médaille de bronze, ça me reste en souvenir pour l'éternité. Je me réjouis aussi de cette médaille. Je suis là depuis assez longtemps et je n'ai encore jamais atteint un tel niveau. En fin de compte, nous devons en être fiers. Cela n'a pas encore suffi pour la première ou la deuxième place, mais j'ai encore quelques années devant moi, c'est l'objectif. Nous avions deux adversaires très forts".

Au cours des 24 courses de cette saison, Schrötter est monté sept fois sur le podium, six fois en deuxième position. Il s'est classé 16 fois dans le top 5.