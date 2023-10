Marcel Schrötter (30) festeggia il più grande successo della sua carriera

Quando il reporter di SPEEDWEEK.com ha fatto visita a Marcel Schrötter nei box del team MV Agusta Reparto Corse dopo la seconda gara della Supersport a Portimao, non c'era nulla da vedere o sentire di euforia per la conquista di una medaglia del Campionato del Mondo, ma solo facce cupe. Il motivo: Marcel è arrivato quarto in entrambe le gare in Portogallo e, a 14 e 6 secondi dal vincitore, non ha avuto voce in capitolo nell'assegnazione dei posti sul podio.

"Quando sono arrivato primo nel warm-up, avevo altre speranze", ha ammesso Schrötter. "La mia gara è stata un po' meglio di sabato in termini di ritmo, ero quattro decimi di secondo più veloce al giro, ma non è sufficiente. Nei primi cinque giri non riesco a tirare fuori quanto quelli davanti. Poi ho fatto una buona gara e non ho commesso alcun errore. Ma alla fine eravamo troppo lenti di sei secondi sulla distanza".

Dopo la prima gara di sabato, Nicolò Bulega (Aruba.it Ducati) era già confermato campione del mondo e Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) secondo classificato. Schrötter ha concluso domenica davanti a Federico Caricasulo (Althea Ducati), il che significa che il terzo posto nel Campionato del Mondo non è più fuori portata per lui negli ultimi due round di fine ottobre a Jerez.

Il tedesco ha corso stabilmente nel Campionato del Mondo Moto2 dal 2013 al 2022, senza mai andare oltre l'8° posto assoluto, nel 2018 e nel 2019 con il team Dynavolt Intact GP. Il 3° posto nel Campionato Mondiale Supersport di quest'anno è di gran lunga il suo miglior risultato nel Mondiale.

"Naturalmente la gioia sta ancora arrivando", ha detto il 30enne. "È un ottimo risultato per il primo anno e non sono su una Yamaha o una Ducati, che forse è il pacchetto migliore. Non dico che la MV non sia buona. Ma di certo non è il miglior pacchetto complessivo di quest'anno. Quando si adatta, siamo davvero veloci. Ma abbiamo anche avuto qualche difficoltà. Questo, in combinazione con le nuove piste, a volte ha portato a piazzamenti come il 7 o l'8. Non è successo spesso, ma è successo. La medaglia di bronzo è un ricordo che mi accompagnerà per l'eternità. Non vedo l'ora che arrivi anche questo. Sono in giro da abbastanza tempo e non ho mai ottenuto nulla di simile. Alla fine della giornata, dobbiamo essere orgogliosi di questo. Non è ancora abbastanza per il primo o il secondo posto, ma ho ancora qualche anno davanti a me, questo è l'obiettivo. Avevamo due avversari forti".

Nelle 24 gare disputate finora in questa stagione, Schrötter è salito sul podio sette volte, sei volte al secondo posto. È entrato nella top five 16 volte.