Marcel Schrötter (30) celebra o maior sucesso da sua carreira

Por duas vezes na sua longa carreira nos Grandes Prémios, Marcel Schrötter terminou o Campeonato do Mundo de Moto2 no oitavo lugar da geral. No seu primeiro ano no Campeonato do Mundo de Supersport, o bávaro já conseguiu ganhar uma medalha com a MV Agusta.

Quando o repórter da SPEEDWEEK.com visitou Marcel Schrötter nas boxes da equipa MV Agusta Reparto Corse após a segunda corrida de Supersport em Portimão, não havia nada para ver ou sentir de euforia por ter ganho uma medalha no Campeonato do Mundo, em vez disso, apenas rostos sombrios. A razão: Marcel terminou em quarto lugar em ambas as corridas em Portugal e, 14 e 6 segundos atrás do vencedor, não teve voto na atribuição dos lugares do pódio.

"Quando fui o primeiro no warm-up, tinha outras esperanças", admitiu Schrötter. "A minha corrida foi um pouco melhor do que a de sábado em termos de ritmo, fui quatro décimos de segundo mais rápido por volta, mas isso não é suficiente. Nas primeiras cinco voltas não consigo tirar tanto como os da frente. Depois disso, fiz uma boa corrida e não cometi um único erro. Mas, no final, estávamos seis segundos mais lentos na distância".

Após a primeira corrida de sábado, Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) já estava confirmado como campeão do mundo e Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) como vice-campeão. Schrötter terminou à frente de Federico Caricasulo (Althea Ducati) no domingo, o que significa que o terceiro lugar no Campeonato do Mundo já não está fora do seu alcance nas duas últimas rondas, no final de outubro, em Jerez.

O alemão correu permanentemente no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2013 a 2022, nunca indo além do 8º lugar na geral, em 2018 e 2019 com a equipa Dynavolt Intact GP. Assim, o 3º lugar no Campeonato do Mundo de Supersport deste ano é de longe o seu melhor resultado no Campeonato do Mundo.

"É claro que a alegria ainda está a chegar", disse o piloto de 30 anos. "É um excelente resultado para o primeiro ano e não estou numa Yamaha ou Ducati, que é talvez o melhor pacote. Não estou a dizer que a MV não é boa. Mas não é certamente o melhor conjunto deste ano. Quando se adapta, somos muito rápidos. Mas também tivemos algumas dificuldades. Isso, em combinação com as novas pistas, resultou por vezes em classificações como 7 ou 8. Não foi frequente, mas aconteceu. Uma medalha de bronze é uma recordação que ficará comigo para sempre. Também estou ansioso por isso. Já ando por cá há muito tempo e nunca consegui nada como isto. No final do dia, temos de nos orgulhar disso. Ainda não foi suficiente para o primeiro ou segundo lugar, mas ainda tenho alguns anos pela frente, é esse o objetivo. Tivemos dois adversários fortes".

Nas 24 corridas realizadas até ao momento nesta época, Schrötter terminou no pódio sete vezes, seis das quais em segundo lugar. Chegou 16 vezes entre os cinco primeiros.