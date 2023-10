Final de temporada para Max Kofler: algunos altos, muchos bajos

Tras muchos años en Moto3, Max Kofler se pasó hace un año al CM Racing para disputar el Campeonato del Mundo de Supersport 2022 con la Ducati V2. No fue un cambio fácil. Tras el año de aprendizaje, la temporada 2023 debería ser más exitosa en el equipo Ducati de Davide Giugliano.

El austriaco participó en el WorldSSP Challenge, que sólo se disputó en circuitos europeos. Como el final en Jerez a finales de octubre se añadió al calendario en sustitución de Argentina, Portimão fue el final de temporada para Kofler el pasado fin de semana. Se quedó claramente fuera del top-15 con los puestos 19º y 22º.



"Por supuesto, no es lo que esperaba para mi final de temporada. Especialmente en el último sector tuve que luchar con la puesta a punto una y otra vez, incluso un cambio en la estrategia de neumáticos no ayudó nada para el domingo", se despidió taciturno el piloto de 23 años.

Kofler ha tenido una temporada difícil. En parte se vio perjudicado por el famoso síndrome del brazo bombeado, pero sólo después de Imola se sometió a una operación en el antebrazo, que debería limitarle hasta Most. Mentalmente, tampoco fue fácil lidiar con el hecho de que su hermano menor Andreas, que sustituyó a su compañero Oli Bayliss en Most y Magny-Cours, le plantara cara desde el principio y que John McPhee fuera capaz de sumar más puntos en el campeonato del mundo en sólo dos encuentros con la Ducati V2 que él en total.



"Sinceramente, ha sido un año muy duro, con algunos altibajos", admitió Max, "pero he disfrutado formando parte del D34G Racing este año y puedo decir que siempre lo he dado todo. Además, nunca olvidaré lo bien que lo pasamos en los boxes. También fue un sueño hecho realidad para mí compartir los boxes con mi hermano en el Campeonato del Mundo".

El único final en los puntos de Kofler este año se produjo en la segunda ronda en Imola, cuando sólo se clasificaron 16 competidores. Terminó quinto de siete pilotos en el WorldSSP Challenge con cuatro puntos. Aún no se ha decidido qué hará en 2024.