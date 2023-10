Fin de saison pour Max Kofler : quelques hauts, beaucoup de bas

Après de nombreuses années passées en Moto3, Max Kofler a rejoint il y a un an le CM Racing pour le championnat du monde Supersport 2022 et la Ducati V2. Le changement n'a pas été facile. Après cette année d'apprentissage, la saison 2023 devait être plus fructueuse au sein de l'équipe Ducati de Davide Giugliano.

L'Autrichien a participé au challenge WorldSSP, qui se déroulait uniquement sur des circuits européens. La finale de fin octobre à Jerez ayant été ajoutée au calendrier pour remplacer l'Argentine, c'est Portimão qui a accueilli Kofler le week-end dernier pour la fin de la saison. Avec les 19e et 22e places, il a nettement manqué le top 15.



"Ce n'est évidemment pas ce que j'espérais pour ma finale de saison. C'est surtout dans le dernier secteur que je me suis battu avec le set-up, et même un changement de stratégie de pneus n'a rien arrangé pour le dimanche", a déclaré le jeune homme de 23 ans sans trop y croire.

Kofler a eu une saison difficile. Il a été en partie handicapé par le fameux syndrome de pompage du bras, mais ce n'est qu'après Imola qu'il s'est fait opérer de l'avant-bras, ce qui devrait encore le limiter jusqu'à Most. Mentalement, il n'a certainement pas été facile d'assimiler le fait que son jeune frère Andreas, qui a remplacé son coéquipier Oli Bayliss à Most et Magny-Cours, soit parti du même pied que lui et que John McPhee ait marqué plus de points au championnat du monde en seulement deux meetings sur la Ducati V2 que lui-même au total.



"Honnêtement, cela a été une année vraiment difficile, avec des hauts et beaucoup de bas", a admis Max, "mais j'ai apprécié de faire partie du D34G Racing cette année et je peux dire que j'ai toujours tout donné. Je n'oublierai jamais non plus tout le plaisir que nous avons eu dans le box. C'était aussi un rêve qui s'est réalisé pour moi de partager le box avec mon frère dans le championnat du monde".

Le seul classement par points de Kofler cette année a eu lieu lors de la deuxième course à Imola, où seulement 16 participants ont été classés. Avec quatre points, il a terminé le challenge WorldSSP en cinquième position sur sept pilotes. Ce qu'il fera en 2024 n'a pas encore été déterminé.