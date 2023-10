Fine stagione per Max Kofler: alcuni alti, molti bassi

Dopo molti anni in Moto3, Max Kofler è passato un anno fa a CM Racing per il Campionato del Mondo Supersport 2022 e la Ducati V2. Non è stato un cambiamento facile. Dopo l'anno di apprendimento, la stagione 2023 dovrebbe essere più ricca di successi per il team Ducati di Davide Giugliano.

L'austriaco ha preso parte al WorldSSP Challenge, che si svolgeva solo su circuiti europei. Poiché la finale di Jerez a fine ottobre è stata aggiunta al calendario in sostituzione dell'Argentina, Portimão è stato il finale di stagione per Kofler lo scorso fine settimana. Con un 19° e un 22° posto ha mancato nettamente la top-15.



"Naturalmente non è quello che speravo per il mio finale di stagione. Soprattutto nell'ultimo settore ho dovuto lottare ripetutamente con l'assetto, e anche un cambio di strategia degli pneumatici non è servito a nulla per domenica", ha commentato taciturno il 23enne.

Kofler ha avuto una stagione difficile. In parte è stato ostacolato dalla famigerata sindrome della pompa del braccio, ma solo dopo Imola ha subito un'operazione all'avambraccio, che dovrebbe limitarlo fino a Most. Anche dal punto di vista mentale non è stato facile gestire il fatto che il fratello minore Andreas, che ha sostituito il suo compagno di squadra Oli Bayliss a Most e a Magny-Cours, sia stato in grado di lottare con lui da fermo e che John McPhee sia stato in grado di segnare più punti del campionato del mondo in soli due incontri in sella alla Ducati V2 che in totale.



"Onestamente, è stato un anno davvero difficile, con alcuni alti e molti bassi", ha ammesso Max, "ma mi sono divertito a far parte del D34G Racing quest'anno e posso dire di aver sempre dato il massimo. Inoltre, non dimenticherò mai tutto il divertimento che abbiamo avuto nei box. È stato anche un sogno che si è avverato per me condividere i box con mio fratello nel Campionato del Mondo".

L'unico piazzamento a punti di Kofler quest'anno è arrivato nel secondo round di Imola, quando si sono classificati solo 16 concorrenti. Si è classificato quinto su sette piloti nel WorldSSP Challenge con quattro punti. Non è ancora stato deciso cosa farà nel 2024.