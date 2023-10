Fim de época para Max Kofler: alguns pontos altos, muitos pontos baixos

Depois de muitos anos na Moto3, Max Kofler mudou para a CM Racing há um ano para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2022 e para a Ducati V2. Não foi uma mudança fácil. Após o ano de aprendizagem, a temporada de 2023 deve ser mais bem-sucedida na equipa Ducati de Davide Giugliano.

O austríaco participou do WorldSSP Challenge, que só foi realizado em pistas de corrida europeias. Como a final em Jerez, no final de outubro, foi adicionada ao calendário em substituição da Argentina, Portimão foi o final da época para Kofler no fim de semana passado. O piloto falhou claramente o top-15 com 19º e 22º lugares.



"É claro que não era isto que eu estava à espera para o meu final de época. Especialmente no último sector, tive de lutar repetidamente com a afinação, e mesmo uma mudança na estratégia de pneus não ajudou em nada no domingo", disse o jovem de 23 anos, taciturno.

Kofler teve uma época difícil. Em parte, foi prejudicado pelo famoso síndroma da bomba de braço, mas só depois de Imola é que foi operado ao antebraço, o que o deve limitar até Most. Mentalmente, também não foi fácil lidar com o facto de o seu irmão mais novo, Andreas, que substituiu o seu companheiro de equipa Oli Bayliss em Most e Magny-Cours, ter andado de igual para igual com ele desde o início e de John McPhee ter conseguido marcar mais pontos no Campeonato do Mundo em apenas dois encontros com a Ducati V2 do que no total.



"Honestamente, tem sido um ano muito difícil, com alguns altos e muitos baixos", admitiu Max, "mas gostei de fazer parte da D34G Racing este ano e posso dizer que dei sempre o meu melhor. Também nunca esquecerei toda a diversão que tivemos nas boxes. Foi também um sonho tornado realidade para mim partilhar as boxes com o meu irmão no Campeonato do Mundo."

O único final por pontos de Kofler este ano aconteceu na segunda ronda em Imola, quando apenas 16 concorrentes estavam classificados. Terminou em quinto lugar entre sete pilotos no Desafio WorldSSP com quatro pontos. Ainda não está decidido o que vai fazer em 2024.