Kenan Sofuoglu: Can Öncü tiene que pilotar prácticamente con una mano

Can Öncü debería haber ganado el Campeonato del Mundo de Supersport para Kawasaki este año y luego haber subido a Superbikes. Con un tercer puesto en Australia, así como la victoria en Indonesia y un cuarto puesto, la temporada empezó de forma prometedora, pero entonces llegó Assen.

Tras la salida de la segunda carrera de Supersport, Öncü fue derribado por Yari Montella (Barni Ducati) en la primera curva y se rompió el cúbito y el radio del antebrazo izquierdo, justo por encima de la muñeca y por debajo del codo. Lo peor fue la lesión del nervio radial. Éste controla el movimiento de la muñeca y la extensión de los dedos. Si el nervio no funciona, la persona afectada tiene la llamada mano caída: la mano cuelga sin fuerza y los dedos tienen poco movimiento.

A pesar de esta desventaja, Öncü regresó al Campeonato del Mundo de Supersport tras las vacaciones de verano, a principios de septiembre, porque el agarre -es decir, sujetar el manillar- también es posible con la mano caída. Los músculos del brazo izquierdo de Can se han atrofiado considerablemente en los cinco meses transcurridos desde el accidente, pero el piloto de 20 años no deja que eso le impida pilotar su moto. Asombroso: en Magny-Cours fue capaz de sumar dos puntos en el campeonato del mundo, en Portimao otros tres.

"Cuando ves el brazo de Can, no puedes imaginar que pueda correr con él", dijo el jefe del equipo Kawasaki, Manuel Puccetti. "Esimposible de creer, casi no le quedan músculos. Pero sobre la moto no está tan mal. Es físicamente capaz de correr. Queremos ver que está en la mejor forma posible después de esta temporada."

"Kawasaki cree en el talento de Can", sostuvo el manager de este último, Kenan Sofuoglu, en un encuentro con SPEEDWEEK.com. "Es un chico con un talento increíble, el ganador más joven de un GP. No puede ser que su carrera haya terminado antes de haber ganado algunos campeonatos del mundo. Pasó por momentos difíciles en el pasado, pero éste es el peor. Le hemos traído a Magny-Cours para que aprenda a pilotar la moto con una sola mano. Con las motos modernas no tienes que tirar del embrague, eso no se podía hacer en mis tiempos. No puede tomarse un año sabático y luego volver y ganar el campeonato, eso es difícil. Por eso le dejamos correr ahora. Las últimas carreras son en Jerez, donde es muy fuerte. Eso debería darle fuerza mental para estar listo para el año que viene".

Los médicos que le tratan esperan un periodo de recuperación de diez a doce meses en lo que respecta al nervio dañado en el brazo de Öncü. Si no se regenera en ese tiempo, una recuperación posterior es muy improbable.

"A Can no le queda más remedio que esperar a ver qué pasa", afirma Sofuoglu. "Ya estamos pensando en una operación, pero seguramente esperaremos hasta después de Jerez. O hasta el invierno. Creo que pilotar la moto proporciona mucha adrenalina en su cuerpo. En Magny-Cours tenía la mano hinchada todos los días. Creo que eso es bueno porque significa que circula mucha sangre. Cuando volvió a pilotar por primera vez después de la lesión en Turquía, no fue así".