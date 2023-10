Kenan Sofuoglu : Can Öncü doit conduire quasiment d'une seule main

Depuis le 23 avril, Can Öncü souffre d'une paralysie des nerfs du bras gauche, ce qui ne l'a pas empêché de revenir dans le championnat du monde Supersport après la pause estivale et de marquer des points à trois reprises depuis. La suite des événements.

Can Öncü aurait dû remporter le championnat du monde Supersport pour Kawasaki cette année et passer ensuite aux Superbikes. La saison avait commencé sous les meilleurs auspices avec une troisième place en Australie, une victoire en Indonésie et une quatrième place, mais Assen est arrivé.

Après le départ de la deuxième course Supersport, Öncü a été abattu dans le premier virage par Yari Montella (Barni Ducati) et s'est cassé l'ulna et le rayon de l'avant-bras gauche - juste au-dessus du poignet et juste en dessous du coude. Ce qui s'est avéré encore plus grave, c'est la blessure du nerf radial. Celui-ci commande le mouvement du poignet et l'extension des doigts. Si le nerf ne fonctionne pas, la personne concernée a ce qu'on appelle une main tombante - la main pend mollement et n'a que peu de mouvements dans les doigts.

Malgré ce handicap, Öncü est revenu au championnat du monde Supersport après la pause estivale début septembre, car il est possible de saisir - c'est-à-dire de tenir le guidon - même avec une main tombante. Les muscles du bras gauche de Can se sont certes fortement atrophiés au cours des cinq mois qui ont suivi l'accident, mais cela n'a pas empêché le jeune homme de 20 ans de faire de la moto. Etonnant : il a pu marquer deux points au championnat du monde à Magny-Cours et trois autres à Portimao.

"Quand on voit le bras de Can, on ne peut pas imaginer qu'il puisse faire la course avec", a déclaré Manuel Puccetti, le directeur du team Kawasaki. "C'est impossible à croire, il n'a presque plus de muscles. Mais sur la moto, il n'a pas l'air si mal. Il est physiquement capable de faire des courses. Nous voulons voir s'il sera dans la meilleure condition possible après cette saison".

"Kawasaki croit au talent de Can", a déclaré son manager Kenan Sofuoglu lors d'une rencontre avec SPEEDWEEK.com. "C'est un garçon incroyablement talentueux, le plus jeune vainqueur de GP. Il n'est pas possible que sa carrière soit terminée avant qu'il n'ait gagné quelques championnats du monde. Il a traversé des périodes difficiles par le passé, mais celle-ci est la pire. Nous l'avons fait revenir pour Magny-Cours afin qu'il puisse apprendre à piloter la moto d'une seule main. Sur les motos modernes, tu n'as plus besoin de tirer l'embrayage, ce qui n'était pas possible à mon époque. Il ne peut pas faire une pause d'un an et revenir ensuite pour gagner le championnat - c'est difficile. C'est pourquoi nous le laissons déjà rouler. Les dernières courses sont à Jerez, où il est très fort. Cela devrait lui donner la force mentale d'être prêt pour l'année prochaine".

Les médecins traitants prévoient une période de récupération de dix à douze mois en ce qui concerne le nerf endommagé dans le bras d'Öncu. S'il ne se régénère pas pendant cette période, un rétablissement ultérieur est très improbable.

"Can n'a pas d'autre choix que d'attendre", sait Sofuoglu. "Nous réfléchissons déjà à une opération, mais nous attendrons certainement jusqu'après Jerez. Ou jusqu'à l'hiver. Je pense que le fait de rouler à moto génère beaucoup d'adrénaline dans son corps. À Magny-Cours, sa main était gonflée tous les jours. Je pense que c'est une bonne chose, car cela signifie qu'il y a beaucoup de sang qui circule. Lorsqu'il a repris la route pour la première fois après sa blessure en Turquie, ce n'était pas le cas".