Kenan Sofuoglu: Can Öncü deve pedalare praticamente con una sola mano

Can Öncü soffre di una paralisi del nervo del braccio sinistro dal 23 aprile, ma è tornato nel Campionato del Mondo Supersport dopo la pausa estiva e da allora è arrivato a punti per tre volte. Come continuare.

Quest'anno Can Öncü avrebbe dovuto vincere il Campionato del Mondo Supersport per la Kawasaki e poi passare alle Superbike. Con un terzo posto in Australia, una vittoria in Indonesia e un quarto posto, la stagione era iniziata in modo promettente, ma poi è arrivata Assen.

Dopo la partenza della seconda gara della Supersport, Öncü è stato colpito da Yari Montella (Barni Ducati) alla prima curva e si è rotto l'ulna e il radio dell'avambraccio sinistro, appena sopra il polso e appena sotto il gomito. Ancora più grave è stata la lesione del nervo radiale. Questo controlla il movimento del polso e l'estensione delle dita. Se il nervo non funziona, la persona colpita ha la cosiddetta mano a goccia: la mano pende verso il basso e le dita sono poco mobili.

Nonostante questo handicap, Öncü è tornato a gareggiare nel Campionato del Mondo Supersport dopo la pausa estiva, all'inizio di settembre, perché la presa - cioè l'impugnatura del manubrio - è possibile anche con la mano a goccia. Nei cinque mesi successivi all'incidente, i muscoli del braccio sinistro di Can si sono notevolmente atrofizzati, ma il ventenne non lascia che questo gli impedisca di guidare la sua moto. Incredibile: a Magny-Cours è riuscito a conquistare due punti per il campionato del mondo, a Portimao altri tre.

"Quando si vede il braccio di Can, non si può immaginare che possa correre con quello", ha detto il boss del team Kawasaki Manuel Puccetti. "Èimpossibile da credere, non ha quasi più muscoli. Ma sulla moto non sembra così male. È fisicamente in grado di correre. Vogliamo che sia nella migliore forma possibile dopo questa stagione".

"Kawasaki crede nel talento di Can", ha dichiarato Kenan Sofuoglu, manager di quest'ultimo, incontrando SPEEDWEEK.com. "È un ragazzo di incredibile talento, il più giovane vincitore di un GP. Non è possibile che la sua carriera sia finita prima di aver vinto qualche campionato del mondo. In passato ha attraversato momenti difficili, ma questo è il peggiore. Lo abbiamo riportato a Magny-Cours per fargli imparare a guidare la moto con una mano sola. Con le moto moderne non è necessario tirare la frizione, ai miei tempi non si poteva fare. Non può prendersi un anno di pausa e poi tornare a vincere il campionato: è difficile. Ecco perché lo lasciamo correre adesso. Le ultime gare sono a Jerez, dove è molto forte. Questo dovrebbe dargli la forza mentale per essere pronto per il prossimo anno".

I medici che lo hanno in cura prevedono un periodo di recupero di dieci-dodici mesi per quanto riguarda il nervo danneggiato nel braccio di Öncü. Se non dovesse rigenerarsi in questo lasso di tempo, un recupero successivo è molto improbabile.

"Can non ha altra scelta che aspettare e vedere", sa Sofuoglu. "Stiamo già pensando a un'operazione, ma sicuramente aspetteremo fino a dopo Jerez. O fino all'inverno. Credo che la guida della moto fornisca molta adrenalina al suo corpo. A Magny-Cours la sua mano era gonfia ogni giorno. Penso che sia un bene perché significa che circola molto sangue. Quando è tornato in sella per la prima volta dopo l'infortunio in Turchia, non era così".