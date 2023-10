Kenan Sofuoglu: Can Öncü tem de conduzir praticamente só com uma mão

Can Öncü sofre de uma paralisia nervosa no braço esquerdo desde 23 de abril, mas regressou ao Campeonato do Mundo de Supersport após a pausa de verão e, desde então, chegou aos pontos por três vezes. Como continuar.

Can Öncü deveria ter vencido o Campeonato do Mundo de Supersport para a Kawasaki este ano e depois ter subido para as Superbikes. Com um terceiro lugar na Austrália, bem como a vitória na Indonésia e um quarto lugar, a época começou de forma prometedora, mas depois veio Assen.

Após o início da segunda corrida de Supersport, Öncü foi abatido por Yari Montella (Barni Ducati) na primeira curva e partiu o cúbito e o rádio do antebraço esquerdo - mesmo acima do pulso e abaixo do cotovelo. O que acabou por ser ainda pior foi a lesão do nervo radial. Este nervo controla o movimento do pulso e a extensão dos dedos. Se o nervo não funcionar, a pessoa afetada fica com a chamada mão em gota - a mão fica pendurada e com pouco movimento nos dedos.

Apesar desta deficiência, Öncü regressou ao Campeonato do Mundo de Supersport após as férias de verão, no início de setembro, porque a aderência - ou seja, segurar o guiador - também é possível com uma mão caída. Os músculos do braço esquerdo de Can atrofiaram consideravelmente nos cinco meses que se seguiram ao acidente, mas o jovem de 20 anos não deixa que isso o impeça de andar de mota. Incrível: em Magny-Cours conseguiu marcar dois pontos no campeonato do mundo, em Portimão outros três.

"Quando se vê o braço de Can, não se pode imaginar que ele possa correr com ele", disse o chefe de equipa da Kawasaki, Manuel Puccetti. "Éimpossível acreditar, ele já quase não tem músculos. Mas na mota não parece assim tão mau. Ele é fisicamente capaz de correr. Queremos que ele esteja na melhor forma possível depois desta época."

"A Kawasaki acredita no talento de Can", afirmou o empresário deste último, Kenan Sofuoglu, no encontro com o SPEEDWEEK.com. "Ele é um rapaz incrivelmente talentoso, o mais jovem vencedor de GP. Não pode ser que a sua carreira termine antes de ter ganho alguns campeonatos do mundo. Ele passou por momentos difíceis no passado, mas este é o pior. Trouxemo-lo de volta para Magny-Cours para que ele possa aprender a conduzir a moto com uma mão. Com as motos modernas não é preciso puxar a embraiagem, no meu tempo não se fazia isso. Ele não pode tirar um ano de férias e depois voltar e ganhar o campeonato - isso é difícil. É por isso que o deixámos correr agora. As últimas corridas são em Jerez, ele é muito forte lá. Isso deve dar-lhe força mental para estar pronto para o próximo ano".

Os médicos que o estão a tratar esperam um período de recuperação de dez a doze meses no que diz respeito ao nervo danificado no braço de Öncü. Se o nervo não se regenerar durante esse período, é muito pouco provável que recupere mais tarde.

"Can não tem outra hipótese senão esperar para ver", diz Sofuoglu. "Já estamos a pensar numa operação, mas vamos certamente esperar até depois de Jerez. Ou até ao inverno. Penso que andar de mota dá muita adrenalina ao corpo dele. Em Magny-Cours a sua mão estava inchada todos os dias. Acho que isso é bom porque significa que está a circular muito sangue. Quando ele voltou a correr pela primeira vez depois da lesão na Turquia, não foi assim".