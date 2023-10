Nouvelle QJMoto SRK800 : encore plus de Chine dans le paddock du SBK ?

Les constructeurs de motos chinois font encore sourire dans notre pays. Jusqu'à présent, ils construisaient surtout des modèles de faible cylindrée dont la qualité ne pouvait pas rivaliser avec celle des usines européennes et japonaises. Kove Moto nous a appris quelque chose de mieux cette année.

Le nouveau venu dans le championnat du monde Supersport 300 a su convaincre avec son propre développement, la 321RRS avec monobras oscillant. Il n'y a pas eu de problèmes techniques, les performances à l'arrêt étaient à la hauteur de la concurrence. Sous la houlette experte de Marc Garcia, engagé par Kove à partir d'Imola, une place sur la première ligne de la grille de départ, deux top 10 et quatre classements dans les points (en dix courses) ont été obtenus.

On dit maintenant que QJMoto a l'ambition de suivre l'exemple de Kove. QJMoto est présent sur le marché européen sous son propre nom depuis 2022. En 2005, les Chinois ont racheté la marque traditionnelle Benelli. Depuis, les motos portant la branche de laurier dans leur logo sortent des chaînes de production de Wenling. Les modèles sportifs sont au cœur de la marque propre.

En septembre 2023, QJMoto a présenté la SRK800RR, dont le développement s'est inspiré de la Honda CBR650RR. Le moteur a été doté d'une course plus importante et le châssis est tout aussi similaire. Selon les suppositions de différents magazines spécialisés, ce modèle doit servir de base pour l'entrée dans le championnat du monde.

Avec ses données de référence, cette moto s'inscrit toutefois tout au plus dans le cadre du championnat du monde Supersport et du règlement Next-Generation. Avec une puissance en trim de série de 102 ch, elle serait toutefois désespérément inférieure. Comme la CBR650 n'est pas non plus considérée comme apte à la course du point de vue du châssis, il en va inévitablement de même pour la SRK800RR. Ce serait donc une grande surprise si QJMoto apparaissait à moyen terme dans le paddock du championnat du monde proche de la série avec cette moto.