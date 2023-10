Nuova QJMoto SRK800: più Cina nel paddock della SBK?

I produttori cinesi di motociclette sono ancora oggetto di sorrisi in questo Paese. Finora hanno costruito soprattutto modelli di piccola cilindrata la cui qualità non poteva competere con quella delle fabbriche europee e giapponesi. Quest'anno Kove Moto ci ha insegnato qualcosa di meglio.

La nuova arrivata nel Campionato del Mondo Supersport 300 ha convinto con la propria evoluzione, la 321RRS con forcellone monobraccio. Non ci sono stati problemi tecnici e le prestazioni sono state all'altezza della concorrenza. Nelle abili mani di Marc Garcia, ingaggiato da Kove a partire da Imola, sono stati ottenuti una posizione di partenza in prima fila, due top-10 e quattro piazzamenti a punti (in dieci gare).

Ora si dice che QJMoto abbia l'ambizione di seguire l'esempio di Kove. QJMoto è presente sul mercato europeo con il proprio nome dal 2022. Nel 2005, i cinesi hanno acquistato il marchio tradizionale Benelli; da allora, le moto con il ramo di alloro nel logo escono dalla linea di produzione di Wenling. Il marchio proprio si concentra sui modelli sportivi.

Nel settembre 2023, QJMoto ha presentato la SRK800RR, il cui sviluppo è stato ispirato dalla Honda CBR650RR. Al motore è stata data più corsa e il telaio ha una somiglianza altrettanto forte. Diverse riviste specializzate ipotizzano che questo modello servirà come base per l'ingresso nel campionato mondiale.

Con i suoi dati fondamentali, tuttavia, questa moto si adatta al meglio al Campionato del Mondo Supersport e ai regolamenti della Next Generation. Con una potenza di 102 CV in assetto standard, tuttavia, sarebbe irrimediabilmente inferiore. Poiché la CBR650 non è considerata pronta per le gare nemmeno in termini di telaio, questo vale inevitabilmente anche per la SRK800RR. Sarebbe quindi una grande sorpresa se QJMoto si presentasse nel paddock del prossimo Campionato del Mondo di Serie con questa moto nel medio termine.