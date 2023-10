Nova QJMoto SRK800: Mais China no paddock SBK?

Este ano, a Kove fez uma estreia respeitável na Supersport 300. Agora, especula-se se um segundo fabricante da China, a QJMoto, entrará no Campeonato do Mundo - embora na geração Supersport Next.

Os fabricantes chineses de motociclos continuam a ser alvo de críticas no nosso país. Até agora, construíam sobretudo modelos de pequena cilindrada cuja qualidade não podia competir com a das fábricas europeias e japonesas. Este ano, a Kove Moto ensinou-nos melhor.

A recém-chegada ao Campeonato do Mundo de Supersport 300 foi convincente com o seu próprio desenvolvimento, a 321RRS com braço oscilante de um só lado. Não houve problemas técnicos e o desempenho esteve ao nível da concorrência. Nas mãos competentes de Marc Garcia, que foi contratado pela Kove a partir de Imola, foi alcançada uma posição de partida na primeira fila, dois top-10 e quatro classificações por pontos (em dez corridas).

Agora, diz-se que a QJMoto tem a ambição de seguir o exemplo de Kove. A QJMoto está presente no mercado europeu com o seu próprio nome desde 2022. Em 2005, os chineses compraram a marca tradicional Benelli; as motos com o ramo de louro no logótipo têm saído da linha de produção em Wenling desde então. A marca própria centra-se em modelos desportivos.

Em setembro de 2023, a QJMoto apresentou a SRK800RR, cujo desenvolvimento foi inspirado na Honda CBR650RR. O motor recebeu mais curso e o chassis tem uma semelhança igualmente forte. Várias revistas especializadas especulam que este modelo servirá de base para a entrada no campeonato do mundo.

No entanto, com os seus principais dados, esta mota enquadra-se, na melhor das hipóteses, no Campeonato do Mundo de Supersport e nos regulamentos da Próxima Geração. Com uma potência em acabamento padrão de 102 cv, no entanto, seria irremediavelmente inferior. Uma vez que a CBR650 também não é considerada pronta para a competição em termos de chassis, isto também se aplica inevitavelmente à SRK800RR. Seria, portanto, uma grande surpresa se a QJMoto aparecesse no paddock do Campeonato do Mundo de quase série com esta moto a médio prazo.