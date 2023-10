Can Öncü (20 ans) : toujours en Championnat du Monde SSP en 2024 avec Puccetti Kawasaki

Depuis 2020, Can Öncü participe au championnat du monde Supersport, toujours avec l'équipe Kawasaki Puccetti Racing. À ce jour, le jeune homme de 20 ans a participé à 74 courses Supersport, remportant une victoire et montant sur treize podiums.



Cette année, Öncü a remporté sa victoire lors de la première course à Lombok. À ce moment-là, ses chances de remporter le championnat du monde étaient encore intactes, mais tout a brusquement changé lors de l'ouverture européenne à Assen, lorsque Yari Montella (Ducati) l'a fauché dans le premier virage de la deuxième course.

Plus grave que la fracture du cubitus et du radius de l'avant-bras gauche, c'est la lésion d'un nerf qui s'est révélée. Pendant des semaines, le pilote Kawasaki a porté son bras en écharpe, la fonction et le contrôle ne revenant que lentement. Ce n'est qu'à Magny-Cours qu'Öncü a fait son retour sur la ZX-6R. Depuis, il n'a plus jamais dépassé la 14e place.

Il était clair que la montée en championnat du monde de Superbike prévue pour 2024 était trop précoce. C'est pourquoi Can effectuera une saison supplémentaire dans la catégorie moyenne.



"Je suis très heureux de continuer avec Kawasaki Puccetti Racing. C'est une équipe qui est comme une deuxième famille pour moi. Cette année, nous n'avons pas pu obtenir les résultats souhaités à cause de ma blessure, mais rien ne nous empêchera de le faire l'année prochaine, alors que je poursuis de toutes mes forces mon objectif, le titre de champion du monde Supersport", a déclaré Öncü. "Je tiens à remercier Manuel Puccetti et tout le monde chez Kawasaki pour la confiance qu'ils continuent à placer en moi".

La carrière d'Öncü sera dirigée par son mentor et manager Kenan Sofuoglu, qui gère les fonds destinés à la promotion des jeunes pilotes pour le compte de la fédération turque.



"Avec son manager Kenan Sofuoglu, nous avons pour projet d'aider les jeunes pilotes à se développer et à grandir afin qu'ils puissent accéder au championnat du monde de Superbike, à l'instar de Toprak Razgatlioglu", a expliqué le chef d'équipe Manuel Puccetti. "Bien que Can soit encore très jeune, il a déjà montré qu'il avait un réel talent et qu'il était un grand professionnel. En raison de sa blessure, dont il se remet encore, nous n'avons pas pu obtenir les résultats escomptés cette année. Mais nous pensons qu'il sera de nouveau au top de sa forme la saison prochaine".