Can Öncü (20): anche il Campionato del Mondo SSP 2024 con Puccetti Kawasaki

Dopo aver iniziato la stagione come candidato al titolo mondiale, Can Öncü si è infortunato o non è stato in forma per gran parte del Campionato del Mondo Supersport 2023. L'anno prossimo, il turco tornerà a caccia del titolo con Puccetti Kawasaki.

Can Öncü partecipa al Campionato mondiale Supersport dal 2020, sempre con il team Kawasaki Puccetti Racing. Ad oggi, il ventenne ha disputato 74 gare Supersport, ottenendo una vittoria e tredici podi.



Quest'anno Öncü ha ottenuto la vittoria nella prima gara a Lombok. A quel punto, le sue possibilità di campionato erano ancora intatte, ma le cose sono cambiate bruscamente all'apertura dell'Europeo ad Assen, quando è stato spazzato via alla prima curva da Yari Montella (Ducati) nella seconda gara.

Più grave della frattura dell'ulna e del radio dell'avambraccio sinistro è stato il danno a un nervo. Per settimane il pilota della Kawasaki ha portato il braccio in un'imbragatura, recuperando solo lentamente la funzionalità e il controllo. Solo a Magny-Cours Öncü ha fatto il suo ritorno in sella alla ZX-6R. Da allora, non è andato oltre il 14° posto.

Era chiaro: la promozione al Campionato Mondiale Superbike prevista per il 2024 sarebbe arrivata troppo presto. Pertanto, Can completerà un'altra stagione nella categoria intermedia.



"Sono molto felice di continuare con il Kawasaki Puccetti Racing. È una squadra che per me è come una seconda famiglia. Quest'anno non siamo riusciti a ottenere i risultati che volevamo a causa del mio infortunio, ma l'anno prossimo nulla ci fermerà, mentre io perseguirò il mio obiettivo del titolo mondiale Supersport con tutte le mie forze", ha dichiarato Öncü. "Voglio ringraziare Manuel Puccetti e tutti in Kawasaki per la fiducia che continuano ad avere in me".

La carriera di Öncü sarà guidata dal mentore e manager Kenan Sofuoglu, che gestisce i fondi per lo sviluppo dei giovani per la federazione turca.



"Insieme al suo manager Kenan Sofuoglu, abbiamo un piano per aiutare i giovani piloti a svilupparsi e crescere in modo che possano passare al Campionato Mondiale Superbike, come abbiamo fatto con Toprak Razgatlioglu", ha spiegato il boss del team Manuel Puccetti. "Anche se Can è ancora molto giovane, ha già dimostrato di avere un vero talento e di essere un grande professionista. A causa del suo infortunio, dal quale sta ancora recuperando, quest'anno non siamo riusciti a ottenere i risultati sperati. Ma ci aspettiamo che torni al massimo della forma nella prossima stagione".