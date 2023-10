Can Öncü (20): Também no Campeonato do Mundo de SSP de 2024 com a Puccetti Kawasaki

Começando a época como candidato ao Campeonato do Mundo, Can Öncü lesionou-se ou não esteve em forma durante grande parte do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023. No próximo ano, o turco estará de volta à caça ao título com a Puccetti Kawasaki.

Can Öncü tem competido no Campeonato do Mundo de Supersport desde 2020, sempre com a equipa Kawasaki Puccetti Racing. Até à data, o jovem de 20 anos disputou 74 corridas de Supersport, conquistando uma vitória e treze subidas ao pódio.



Öncü obteve a sua vitória este ano na primeira corrida em Lombok. Nessa altura, as suas hipóteses de ser campeão ainda estavam intactas, mas isso mudou abruptamente na abertura do Europeu em Assen, quando foi eliminado na primeira curva por Yari Montella (Ducati) na segunda corrida.

Pior do que a fratura do cúbito e do rádio no antebraço esquerdo foi a lesão de um nervo. Durante semanas, o piloto da Kawasaki usou o braço numa funda, recuperando lentamente a função e o controlo. Foi só em Magny-Cours que Öncü regressou à ZX-6R. Desde então, não conseguiu mais do que um 14º lugar.

Era claro: a promoção para o Campeonato do Mundo de Superbike planeada para 2024 seria demasiado cedo. Por isso, Can vai completar mais uma época na categoria intermédia.



"Estou muito feliz por continuar com a Kawasaki Puccetti Racing. É uma equipa que é como uma segunda família para mim. Este ano não conseguimos obter os resultados que queríamos devido à minha lesão, mas no próximo ano nada nos vai parar enquanto persigo o meu objetivo do título do Campeonato do Mundo de Supersport com todas as minhas forças," disse Öncü. "Quero agradecer a Manuel Puccetti e a todos na Kawasaki pela confiança que continuam a ter em mim."

A carreira de Öncü será orientada pelo mentor e gestor Kenan Sofuoglu, que gere os fundos de desenvolvimento de jovens para a federação turca.



"Juntamente com o seu manager Kenan Sofuoglu, temos um plano para ajudar os jovens pilotos a desenvolverem-se e a crescerem para poderem subir ao Campeonato do Mundo de Superbike - como fizemos com Toprak Razgatlioglu," explicou o chefe de equipa Manuel Puccetti. "Embora Can seja ainda muito jovem, já mostrou que tem verdadeiro talento e é um grande profissional. Devido à sua lesão, da qual ainda está a recuperar, não conseguimos alcançar os resultados esperados este ano. Mas esperamos que ele volte à sua melhor forma na próxima época."