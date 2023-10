Confirmé par la presse : Marcel Schrötter toujours avec MV Agusta en 2024

Au cours des derniers mois, Marcel Schrötter a toujours souligné que la poursuite de la collaboration avec MV Agusta était une priorité pour lui. Il se sent bien dans l'équipe d'Andrea Quadranti, grâce à sept podiums et 16 résultats dans le top 5 en 24 courses, le Bavarois est déjà assuré de la troisième place au championnat du monde deux courses avant la fin de la saison.

Malgré ses bonnes relations avec Quadranti, Schrötter s'est également renseigné sur d'autres possibilités et a discuté avec de nombreux responsables du paddock SBK. Au plus tard depuis la course de huit heures de Suzuka début août, le pilote de 30 ans était en contact avec Honda pour une place dans leur équipe d'usine Superbike.

Mais une place ne se libère que si Iker Lecuona est transféré de la Honda Racing Corporation au championnat du monde MotoGP. Si ce n'est pas le cas, l'Espagnol et son compatriote Xavier Vierge continueront à travailler dans l'équipe d'usine Superbike.

Lors du premier week-end d'octobre à Portimao, Schrötter s'est à nouveau renseigné auprès du team manager du HRC, Leon Camier, mais n'a pas obtenu de réponse prometteuse. Parallèlement, Quadranti a insisté pour que le contrat soit prolongé - le Suisse ne voulait pas prendre le risque de se retrouver sans pilote de haut niveau.

"Nous avons signé, tout est clair", a maintenant confirmé Quadranti à SPEEDWEEK.com l'engagement de Schrötter, qui devrait remporter le titre du championnat du monde Supersport en 2024 pour la marque noble de Varèse.

Avec son coéquipier Bahattin Sofuoglu, vainqueur de la deuxième course de Barcelone, les choses vont également se poursuivre. Le manager Kenan Sofuoglu et Quadranti se sont mis d'accord par une poignée de main, la fixation écrite devrait avoir lieu cette semaine.