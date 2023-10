Confermato: Marcel Schrötter con MV Agusta anche nel 2024

Marcel Schrötter ha aspettato fino all'ultimo di ricevere un'offerta da Honda per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Ma il boss del team MV Augusta, Andrea Quadranti, ha insistito per prendere una decisione.

Marcel Schrötter ha sempre sottolineato negli ultimi mesi che continuare la sua collaborazione con MV Agusta è per lui una priorità. Si sente a suo agio nella squadra di Andrea Quadranti e, grazie a sette podi e 16 piazzamenti nei primi cinque posti in 24 gare, il bavarese si è già assicurato il terzo posto nel Campionato del Mondo a due gare dalla fine della stagione.

Nonostante il buon rapporto con Quadranti, Schrötter si è guardato intorno per cercare altre possibilità e ha parlato con molti responsabili del paddock SBK. Al più tardi dalla gara di otto ore di Suzuka all'inizio di agosto, il trentenne è in contatto con la Honda per un posto nella squadra Superbike ufficiale.

Ma un posto sarà disponibile solo se Iker Lecuona verrà trasferito dalla Honda Racing Corporation al Campionato del Mondo MotoGP. Se ciò non dovesse accadere, lo spagnolo e il suo connazionale Xavier Vierge continueranno a far parte del team Superbike ufficiale.

Schrötter ha chiesto nuovamente al team manager HRC Leon Camier il primo fine settimana di ottobre a Portimao, ma non ha ottenuto una risposta promettente. Allo stesso tempo, Quadranti ha spinto per il prolungamento del contratto: lo svizzero non voleva rischiare di ritrovarsi senza un pilota di punta.

"Abbiamo firmato, è tutto chiaro", ha confermato Quadranti a SPEEDWEEK.com, confermando l'ingaggio di Schrötter, che dovrebbe vincere il titolo mondiale Supersport nel 2024 per il nobile marchio varesino.

Anche con il compagno di squadra Bahattin Sofuoglu, vincitore della seconda gara di Barcellona, continuerà. Il manager Kenan Sofuoglu e Quadranti si sono accordati per una stretta di mano, la fissazione scritta avverrà questa settimana.