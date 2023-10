Confirmado: Marcel Schrötter também com a MV Agusta em 2024

Marcel Schrötter sempre enfatizou nos últimos meses que continuar a sua colaboração com a MV Agusta é uma prioridade para ele. Sente-se confortável na equipa de Andrea Quadranti e, graças a sete pódios e 16 resultados entre os cinco primeiros em 24 corridas, o bávaro já garantiu o terceiro lugar no Campeonato do Mundo duas corridas antes do final da época.

Apesar da boa relação com Quadranti, Schrötter também tem procurado outras possibilidades e falou com muitos dos responsáveis no paddock da SBK. O mais tardar desde a corrida de oito horas em Suzuka, no início de agosto, o piloto de 30 anos tem estado em contacto com a Honda para um lugar na sua equipa de fábrica de Superbike.

Mas um lugar só estará disponível se Iker Lecuona for transferido da Honda Racing Corporation para o Campeonato do Mundo de MotoGP. Se isso não acontecer, o espanhol e o seu compatriota Xavier Vierge vão continuar na equipa de fábrica de Superbike.

Schrötter perguntou novamente ao chefe de equipa da HRC, Leon Camier, no primeiro fim de semana de outubro em Portimão, mas não obteve uma resposta promissora. Ao mesmo tempo, Quadranti insistiu na extensão do contrato - o suíço não queria correr o risco de ficar sem um piloto de topo.

"Quadranti confirmou agora à SPEEDWEEK.com a contratação de Schrötter, que deverá conquistar o título do Campeonato do Mundo de Supersport em 2024 para a nobre marca de Varese.

Com o colega de equipa Bahattin Sofuoglu, o vencedor da segunda corrida de Barcelona, também vai continuar. O diretor Kenan Sofuoglu e Quadranti chegaram a acordo sobre um aperto de mão, a fixação escrita deverá ter lugar esta semana.