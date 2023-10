Le pilote italien de BMW fait ses débuts en championnat du monde avec Kawasaki

La série National Trophy n'est pas une série de courses pour amateurs. Des motos telles que l'Aprilia RSV4 actuelle et la Ducati V4S - c'est-à-dire de plus de 1000 cm3 - y sont également admises, et la liste des participants est un mélange de pilotes en devenir et de pilotes expérimentés - des noms connus en championnat du monde sont par exemple Niccolò Canepa, Christian Gamarino ou Lorenzo Lanzi.

Parmi les jeunes pilotes, on trouve Gabriele Giannini. À seulement 20 ans, il est passé directement de la Kawasaki Ninja 400 à la Superbike de BMW après la saison 2021. Avec la M1000RR, l'Italien a remporté d'emblée la série et a réitéré son triomphe cette année. En Italie, Giannini a parfois été pressenti pour remplacer les pilotes BMW blessés dans le championnat du monde de Superbike.

Mais Giannini a maintenant signé un contrat pour le meeting Supersport de Jerez avec le team Kawasaki ProDina. Ce sera une toute nouvelle expérience pour le champion du Trophée national : Il n'a jamais roulé dans cette catégorie et n'a jamais été sur la grille de départ d'un championnat du monde !

"Je suis honoré d'être sur le circuit avec le team ProDina. Le fait de pouvoir le faire à Jerez, sur un circuit de niveau international, rend l'expérience encore plus spéciale", a déclaré Giannini. "Ce seront mes débuts dans la catégorie Supersport, je m'attends donc à un week-end d'apprentissage et d'engagement. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Riccardo et Salvatore pour cette opportunité et remercier tous les sponsors qui nous soutiennent".

Chez ProDina, Giannini reprend la moto de Yuta Okaya, qui a participé au challenge WorldSSP qui s'est terminé à Portimão.