Il pilota italiano della BMW debutta nel Campionato del Mondo con la Kawasaki

In occasione della finale della stagione 2023 del Campionato Mondiale Supersport a Jerez, Gabriele Giannini farà il suo debutto nel Campionato del Mondo. L'italiano ha vinto il Trofeo Nazionale in Italia su una BMW, ma ora passa a una Kawasaki ZX-6R.

La National Trophy Series non è una gara per dilettanti. Anche qui sono ammesse moto come l'attuale Aprilia RSV4 e la Ducati V4S - cioè con più di 1000 cc - e il campo dei partecipanti è un mix di piloti emergenti ed esperti - nomi noti ai campionati mondiali sono, ad esempio, Niccolò Canepa, Christian Gamarino o Lorenzo Lanzi.

Gabriele Giannini è uno dei giovani piloti. Il ventenne è passato direttamente dalla Kawasaki Ninja 400 alla BMW Superbike dopo la stagione 2021. L'italiano ha vinto la serie con la M1000RR e ha ripetuto il trionfo quest'anno. A volte Giannini è stato scambiato in Italia come sostituto di piloti BMW infortunati nel campionato mondiale Superbike.

Ma ora Giannini ha firmato un contratto per la Supersport a Jerez con il team Kawasaki ProDina. Sarà un'esperienza completamente nuova per il campione del National Trophy: Mai prima d'ora ha corso in questa categoria e mai prima d'ora è stato sulla griglia di partenza di un Campionato del Mondo!

"Sono onorato di scendere in pista con il Team ProDina. Il fatto di poterlo fare a Jerez, su una pista di livello internazionale, rende l'esperienza ancora più speciale", ha dichiarato Giannini. "Sarà il mio debutto nella classe Supersport, quindi mi aspetto un weekend di apprendimento e impegno. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a Riccardo e Salvatore per questa opportunità e ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono".

Giannini subentra alla guida della ProDina a Yuta Okaya, che ha partecipato al WorldSSP Challenge conclusosi a Portimão.