Piloto italiano da BMW estreia-se no Campeonato do Mundo com a Kawasaki



por Kay Hettich - Automatic translation from German

ProDina Racing

No final da temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez, Gabriele Giannini fará a sua estreia no Campeonato do Mundo. O italiano venceu o Troféu Nacional Italiano em Itália com uma BMW, mas agora vai para uma Kawasaki ZX-6R.

