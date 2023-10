¿Marcel Schrötter también en el Campeonato del Mundo de Resistencia en 2024?

Fichar por el equipo MV Agusta de Andrea Quadranti era la mejor opción para Marcel Schrötter. El piloto de F3 800 consigue sistemáticamente resultados entre los cinco primeros en el Campeonato del Mundo de Supersport y, con una pequeña concesión del reglamento, el piloto de 30 años podría incluso luchar por el Campeonato del Mundo el año que viene.



"Estoy muy contento y también feliz de que continúe para mí con MV Agusta en el Campeonato del Mundo de Supersport. Por supuesto que miré otras opciones, lo cual es normal, pero al final MV Agusta y mi actual equipo me ofrecieron el mejor paquete", dijo Schrötter. "También siento que ha habido mucha motivación este año, ya que hemos sido capaces de lograr buenos resultados. Pero también nos hemos dado cuenta claramente de dónde tenemos que recuperar terreno y en qué aspectos debemos mejorar. Siento mucho entusiasmo en el equipo, también por parte del jefe de equipo".

Después de no haber probado apenas nada antes y durante su temporada de novato, a Schrötter le han prometido mejoras para el año que viene.



"Comienza con más pruebas prometidas, así como un mayor desarrollo de la moto y el material es cada vez más empujado", reveló el tercer clasificado del Campeonato del Mundo. "Eso también aumenta mi motivación para luchar por victorias con este paquete, la moto y la marca y espero poder involucrarme un poco más en la lucha por el título el año que viene y luchar por el título. Ese es sin duda nuestro objetivo común".

A Schrötter también se le ha dado más libertad para participar activamente en otras series de carreras. En concreto, tiene la vista puesta en el Campeonato del Mundo de Resistencia.



"Sigo buscando buenas oportunidades para mí. Las carreras de resistencia me atraen y sin duda es un tema que me gustaría abordar más seriamente en el futuro o ya el año que viene", reveló Schrötter, que participó en las 8h de Suzuka con Suzuki este año. "El Campeonato del Mundo de Supersport con MV Agusta es obviamente una prioridad, pero la serie EWC encaja bien para ampliar un poco mi calendario de carreras y estar delante con un buen equipo también en este campeonato. Pero antes de eso, tengo que ver qué pasa. Por último, muchas gracias a todos los implicados, sin olvidar a mis patrocinadores, que me apoyaron el invierno pasado cuando di el salto al Campeonato del Mundo de Supersport. El tercer puesto en la general de este año ha sido el comienzo y espero que podamos celebrar juntos éxitos aún mayores."