Marcel Schrötter aussi en championnat du monde d'endurance en 2024 ?

La signature dans l'équipe MV Agusta d'Andrea Quadranti était la meilleure option de Marcel Schrötter. La F3 800 est constamment en mesure d'obtenir des résultats dans le top 5 du championnat du monde Supersport, et avec un peu de complaisance de la part du règlement, le pilote de 30 ans pourrait même se battre pour le championnat du monde l'année prochaine.



"Je suis très heureux et aussi très content de poursuivre ma carrière en Championnat du monde Supersport avec MV Agusta. Bien sûr, j'ai aussi regardé d'autres options, ce qui est normal, mais au final, MV Agusta et mon équipe actuelle m'ont offert le meilleur package", a déclaré Schrötter. "J'ai aussi le sentiment qu'il y a eu beaucoup de motivation cette année, car nous avons obtenu de forts résultats. Mais nous avons aussi clairement remarqué les domaines où nous avons encore du retard et ceux dans lesquels nous devons nous améliorer. Je ressens beaucoup d'enthousiasme au sein de l'équipe, y compris de la part du chef d'équipe".

Après avoir peu testé avant et pendant sa saison rookie, Schrötter s'est fait promettre des améliorations pour l'année prochaine.



"Cela commence par plus de tests promis, ainsi que par le développement de la moto et le matériel est de plus en plus poussé", a révélé le troisième du championnat du monde. "Cela augmente aussi ma motivation à me battre pour les victoires avec ce package, cette moto et cette marque et, je l'espère, à m'impliquer un peu plus dans la lutte pour le titre l'année prochaine et à me battre pour le titre. C'est en tout cas notre objectif commun".

Schrötter s'est également vu accorder plus de liberté afin de pouvoir être actif dans d'autres séries de courses. Concrètement, il a en vue le championnat du monde d'endurance.



"Là, je suis encore en train de voir quelles sont les bonnes possibilités qui s'offrent à moi. L'endurance m'attire et c'est certainement un sujet que j'aimerais aborder plus sérieusement à l'avenir ou dès l'année prochaine", a révélé Schrötter, qui a participé cette année aux Suzuka 8h avec Suzuki. "Le championnat du monde Supersport avec MV Agusta est bien sûr prioritaire, mais la série EWC me convient bien pour élargir un peu mon calendrier de courses et pour être devant avec une bonne équipe dans ce championnat également. Mais avant cela, je dois voir ce qui se passe. Pour finir, un grand merci à toutes les personnes impliquées, sans oublier mes sponsors qui m'ont soutenu l'hiver dernier lorsque j'ai fait le pas vers le championnat du monde Supersport. La troisième place au classement général de cette année était le début et j'espère que nous pourrons fêter ensemble des succès encore plus grands".