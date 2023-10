Marcel Schrötter anche nel Campionato del Mondo Endurance nel 2024?

Già lunedì SPEEDWEEK.com aveva dato notizia del prolungamento del contratto di Marcel Schrötter con MV Agusta per il Campionato del Mondo Supersport 2024. Il bavarese ha altri progetti per la sua carriera.

La firma con il team MV Agusta di Andrea Quadranti era la scelta migliore per Marcel Schrötter. La F3 800 è costantemente in grado di ottenere risultati nella top-5 del Campionato Mondiale Supersport e, con una piccola concessione da parte del regolamento, il 30enne potrebbe addirittura lottare per il Campionato del Mondo il prossimo anno.



"Sono molto felice e sono anche contento che continui la mia collaborazione con MV Agusta nel Campionato del Mondo Supersport. Naturalmente ho valutato altre opzioni, come è normale che sia, ma alla fine MV Agusta e il mio attuale team mi hanno offerto il pacchetto migliore", ha detto Schrötter. "Sento anche che quest'anno c'è stata molta motivazione perché siamo riusciti a ottenere risultati importanti. Ma abbiamo anche notato chiaramente dove dobbiamo ancora recuperare e in quali aree dobbiamo migliorare. Sento molto entusiasmo all'interno della squadra, anche da parte del capo squadra".

Avendo fatto pochi test prima e durante la sua stagione da rookie, a Schrötter sono stati promessi miglioramenti per il prossimo anno.



"Si comincia con altri test promessi, oltre a un ulteriore sviluppo della moto e il materiale è sempre più spinto", ha rivelato il pilota terzo classificato nel Campionato del Mondo. "Questo aumenta anche la mia motivazione a lottare per le vittorie con questo pacchetto, la moto e il marchio e spero di essere in grado di essere un po' più coinvolto nella lotta per il titolo l'anno prossimo e di lottare per il titolo. Questo è sicuramente il nostro obiettivo comune".

A Schrötter è stata data anche maggiore libertà di partecipare ad altre serie di gare. In particolare, ha messo gli occhi sul Campionato del Mondo Endurance.



"Sto ancora valutando quali opportunità ci sono per me. Le gare di durata mi attraggono ed è certamente un argomento che vorrei affrontare più seriamente in futuro o già dal prossimo anno", ha rivelato Schrötter, che quest'anno ha partecipato alla 8h di Suzuka con la Suzuki. "Il Campionato del Mondo Supersport con MV Agusta è ovviamente una priorità, ma la serie EWC si adatta bene per ampliare il mio calendario di gare e per essere in prima linea con una buona squadra anche in questo campionato. Ma prima di questo, devo vedere cosa succederà. Infine, un grande ringraziamento a tutte le persone coinvolte, senza dimenticare i miei sponsor che mi hanno sostenuto lo scorso inverno quando sono passato al campionato mondiale Supersport. Il terzo posto assoluto di quest'anno è stato l'inizio e speriamo di poter festeggiare insieme successi ancora più grandi".