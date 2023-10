Marcel Schrötter também no Campeonato do Mundo de Resistência em 2024?

Já na segunda-feira, a SPEEDWEEK.com noticiou a extensão do contrato de Marcel Schrötter com a MV Agusta para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. O bávaro tem outros planos para a sua carreira.

Assinar com a equipa MV Agusta de Andrea Quadranti era a melhor opção para Marcel Schrötter. A F3 800 é consistentemente boa para resultados entre os 5 primeiros no Campeonato do Mundo de Supersport, e com uma pequena concessão dos regulamentos, o piloto de 30 anos pode até lutar pelo Campeonato do Mundo no próximo ano.



"Estou muito feliz e também contente por continuar com a MV Agusta no Campeonato do Mundo de Supersport. Claro que olhei para outras opções, o que é normal, mas no final a MV Agusta e a minha atual equipa ofereceram-me o melhor pacote," disse Schrötter. "Também sinto que houve muita motivação este ano, uma vez que conseguimos obter bons resultados. Mas também nos apercebemos claramente dos pontos em que ainda temos de recuperar e das áreas em que temos de melhorar. Sinto um grande entusiasmo na equipa, também por parte do chefe de equipa".

Depois de quase não ter testado antes e durante a sua época de estreia, Schrötter recebeu promessas de melhorias para o próximo ano.



"Começa com mais testes prometidos, bem como um maior desenvolvimento da mota e o material é cada vez mais exigido", revelou o terceiro classificado do Campeonato do Mundo. "Isso também aumenta a minha motivação para lutar por vitórias com este pacote, a moto e a marca e espero poder envolver-me um pouco mais na luta pelo título no próximo ano e lutar pelo título. Esse é, sem dúvida, o nosso objetivo comum".

Schrötter também recebeu mais liberdade para estar ativo noutras séries de corridas. Mais concretamente, está de olho no Campeonato do Mundo de Endurance.



"Ainda estou a analisar as boas oportunidades que existem para mim. As corridas de resistência agradam-me e é certamente um tema que gostaria de abordar mais seriamente no futuro ou já no próximo ano", revelou Schrötter, que participou nas 8h de Suzuka com a Suzuki este ano. "O Campeonato do Mundo de Supersport com a MV Agusta é obviamente uma prioridade, mas a série EWC encaixa bem para expandir um pouco o meu calendário de corridas e para estar na frente com uma boa equipa neste campeonato também. Mas antes disso, tenho de ver o que acontece. Por fim, um grande obrigado a todos os envolvidos, sem esquecer os meus patrocinadores que me apoiaram no inverno passado quando mudei para o Campeonato do Mundo de Supersport. O terceiro lugar na geral este ano foi o começo e espero que possamos celebrar juntos sucessos ainda maiores."