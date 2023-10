Los dos mejores italianos con wildcard SPP en Jerez

Con 43 puntos de ventaja, Simone Corsi afrontó el último fin de semana de carreras del Campeonato Italiano de Supersport (CIV), en Imola los días 7 y 8 de octubre, como el favorito. Con un segundo puesto en la primera carrera, el veterano piloto de Moto2 hizo el petate y su segundo título - ganó el primero hace más de 20 años, también en Italia, en el Trofeo RS125GP en 2002.

A sus 36 años, sin embargo, Corsi aún tiene velocidad para el Campeonato del Mundo, como demostró de manera impresionante como invitado en Misano con dos sextos puestos. El italiano atacará de nuevo en el final del Mundial de Supersport en Jerez: "Si hubiera perdido el título, probablemente habría dado más titulares que ganándolo", dijo Corsi a nuestros colegas de Corsedimoto con una sonrisa. "Tanto el equipo como yo lo hemos dado todo y hemos hecho una temporada realmente buena. Ahora esperamos terminar la temporada de la mejor manera posible en la última prueba del Campeonato del Mundo de Supersport en Jerez."

Corsi aspira a participar de forma permanente en el Campeonato del Mundo el año que viene, pero no lo tiene asegurado. "Desgraciadamente, todavía está en el aire. Depende de si se acepta la solicitud de Altogo", reveló el veterano piloto. "Creo que seguiré con ellos porque me siento muy bien con el equipo. Si no funciona lo del Mundial, haré otro año en el CIV".

Acompañando a Corsi en Jerez estará su rival más duro, Emanuele Pusceddu. El subcampeón del CIV-SSP quiere resarcirse de su accidentada salida como invitado en Imola, cuando registró dos abandonos. "Mi objetivo es acabar entre los 10 primeros en Jerez", dijo Pusceddu con optimismo. "Es un circuito que me gusta mucho. Corrí allí hace unos años y terminé segundo en las series europeas de la marca Honda en 2016. Quiero terminar una temporada muy positiva para mí con un punto culminante, el mejor de mi carrera en el CIV."