Les deux meilleurs Italiens avec wildcard SPP à Jerez

Avec 43 points d'avance, Simone Corsi partait favori pour le dernier week-end de course du championnat italien Supersport (CIV) à Imola les 7 et 8 octobre. En terminant deuxième de la première course, le pilote de longue date de Moto2 a bouclé la boucle et décroché son deuxième titre - le premier ayant été remporté il y a plus de 20 ans, également en Italie, dans le RS125GP Trophy 2002.

Mais à 36 ans, Corsi a encore la vitesse pour le championnat du monde, comme il l'a prouvé de manière impressionnante en tant que pilote invité à Misano avec deux sixièmes places. L'Italien s'attaquera à nouveau à la finale du championnat du monde Supersport à Jerez : "Si j'avais perdu le titre, j'aurais probablement fait plus de gros titres que de le gagner", a déclaré Corsi en souriant à nos collègues de Corsedimoto. "Aussi bien l'équipe que moi avons tout donné et nous avons vraiment fait une bonne saison. Maintenant, nous espérons terminer la saison de la meilleure façon possible lors de la dernière manche du championnat du monde Supersport à Jerez".

Corsi vise pour l'année prochaine une participation permanente au championnat du monde, mais ce n'est pas encore assuré. "Malheureusement, c'est encore en suspens. Cela dépend de l'acceptation ou non de la demande d'Altogo", a révélé le vétéran. "Je pense que je vais continuer avec eux, car je me sens vraiment bien avec l'équipe. Si ça ne marche pas avec le championnat du monde, je ferai une année supplémentaire en CIV".

Corsi sera accompagné à Jerez par son adversaire le plus redoutable, Emanuele Pusceddu. Le deuxième de la CIV-SSP veut rattraper son départ d'invité raté à Imola, où il a enregistré deux abandons : "Mon objectif est de terminer dans le top 10 à Jerez", a déclaré Pusceddu avec optimisme. "C'est un circuit que j'aime vraiment. J'y ai déjà couru il y a quelques années et j'ai terminé deuxième de la série européenne de marque Honda en 2016. Je veux terminer une saison très positive pour moi avec un point culminant, le meilleur de ma carrière en CIV".