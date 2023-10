I due migliori italiani con wildcard SPP a Jerez

Con 43 punti di vantaggio, Simone Corsi si presenta all'ultimo weekend di gare del Campionato Italiano Supersport (CIV) a Imola il 7/8 ottobre come il favorito. Con un secondo posto nella prima gara, il pilota di lungo corso della Moto2 ha messo in saccoccia il suo secondo titolo - il primo lo ha vinto più di 20 anni fa, sempre in Italia, nel Trofeo RS125GP nel 2002.

A 36 anni, tuttavia, Corsi ha ancora la velocità per il Campionato del Mondo, come ha dimostrato in modo impressionante come ospite a Misano con due sesti posti. Se avessi perso il titolo, probabilmente avrei fatto più notizia che vincerlo", ha detto Corsi ai colleghi del Corsedimoto con un sorriso. "Sia io che la squadra abbiamo dato tutto e abbiamo fatto una stagione davvero buona. Ora speriamo di concludere la stagione nel migliore dei modi nell'ultimo round del Campionato Mondiale Supersport a Jerez".

Corsi punta a una partecipazione permanente al Campionato del Mondo l'anno prossimo, ma non è detto. "Purtroppo è ancora tutto da vedere. Dipende se la richiesta di Altogo verrà accettata", ha rivelato il veterano. "Penso che continuerò con loro perché mi trovo molto bene con la squadra. Se non dovesse andare bene per il Campionato del Mondo, farò un altro anno nel CIV".

Ad accompagnare Corsi a Jerez ci sarà il suo avversario più difficile, Emanuele Pusceddu. Il vicecampione del CIV-SSP cercherà di rimediare alla sua pessima partenza da ospite a Imola, quando ha registrato due ritiri: "Il mio obiettivo è finire nella top-10 a Jerez", ha detto Pusceddu con ottimismo. "È una pista che mi piace molto. Ci ho corso qualche anno fa e sono arrivato secondo nella serie europea del marchio Honda nel 2016. Voglio concludere una stagione molto positiva per me con un risultato di rilievo, il migliore della mia carriera nel CIV".