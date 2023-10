Os dois melhores italianos com wildcard SPP em Jerez

Enquanto o Campeonato do Mundo de Supersport 2023 termina no final de outubro com o encontro em Jerez, os motores já se calaram no campeonato italiano. Com Simone Corsi e Emanule Pusceddu, os melhores estão a chegar ao final do campeonato do mundo.

Com 43 pontos de vantagem, Simone Corsi entrou no último fim de semana de corridas do Campeonato Italiano de Supersport (CIV) em Imola, a 7/8 de outubro, como favorito. Com um segundo lugar na primeira corrida, o antigo piloto de Moto2 fez a mala e conquistou o seu segundo título - o primeiro foi há mais de 20 anos, também em Itália, no Troféu RS125GP em 2002.

Aos 36 anos, no entanto, Corsi ainda tem velocidade para o Campeonato do Mundo, como provou de forma impressionante como piloto convidado em Misano com dois sextos lugares. O italiano vai atacar novamente na final do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez. "Se eu tivesse perdido o título, provavelmente teria feito mais manchetes do que se o tivesse ganho," disse Corsi aos nossos colegas da Corsedimoto com um sorriso. "Tanto a equipa como eu demos tudo e fizemos uma época muito boa. Agora esperamos terminar a época da melhor forma possível na última ronda do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez."

Corsi tem como objetivo a participação permanente no Campeonato do Mundo no próximo ano, mas isso não está assegurado. "Infelizmente, ainda está no ar. Depende se a candidatura da Altogo for aceite", revelou o veterano. "Acho que vou continuar com eles, porque me sinto muito bem com a equipa. Se não der certo com o Campeonato do Mundo, farei mais um ano no CIV".

A acompanhar Corsi em Jerez estará o seu adversário mais difícil, Emanuele Pusceddu. O vice-campeão do CIV-SSP está à procura de compensar a sua péssima partida como convidado em Imola, quando registou duas desistências. "O meu objetivo é terminar no top-10 em Jerez," disse Pusceddu com otimismo. "É uma pista de que gosto muito. Corri lá há alguns anos e terminei em segundo lugar na série europeia da marca Honda em 2016. Quero terminar uma época muito positiva para mim com um ponto alto, o melhor da minha carreira no CIV."