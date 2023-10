Tom Booth-Amos: En lugar de Barberá con Honda en el BSB

Tom Booth-Amos ya ha anunciado que también disputará el Campeonato del Mundo de Supersport en 2024. Pero eso no impedirá que el inglés pruebe las carreras de superbike en el campeonato británico.

Tras fracasar en Moto3, Tom Booth-Amos encontró un nuevo hogar en el paddock del campeonato del mundo basado en la producción. Tras dos años en el Mundial de Supersport 300 (subcampeón del mundo en 2021), el piloto de 27 años ascendió al Mundial de Supersport con Motozoo Kawasaki. En 2023, el inglés ganó el WorldSSP Challenge y es 15º en la clasificación general - aunque se perdió las dos carreras en el extranjero al principio de la temporada y también se perderá el final de temporada en Jerez a finales de octubre.

Booth-Amos ya ha confirmado que se separa de su equipo y de Kawasaki, al tiempo que ha insinuado que estará en la parrilla del Campeonato del Mundo de Supersport en 2024.

Con TAG Racing, sin embargo, Booth-Amos ya se aventura en otra nueva aventura este fin de semana: en la final de las British Superbike Series en Brands Hatch, Booth-Amos debutará con TAG Racing sobre la Honda CBR1000RR-R, que hasta hace poco pilotaba Héctor Barberá.

"Tengo muchas ganas de vivir mi primera experiencia en Superbike con TAG Honda Racing este fin de semana", dijo Booth-Amos. "Todo será nuevo para mí y aún no he tenido la oportunidad de probar la moto con el equipo. Aún así, confío en que podamos mezclar un poco las cosas y ver cómo nos va. Me gustaría dar las gracias a Gary, Rob y Tracy por aceptarme este fin de semana".