Tom Booth-Amos : à la place de Barbera, avec Honda en BSB

Après avoir échoué en Moto3, Tom Booth-Amos a trouvé un nouveau foyer dans le paddock du championnat du monde proche de la série. D'abord deux ans en championnat du monde Supersport 300 (deuxième du championnat du monde en 2021), le pilote de 27 ans est passé au championnat du monde Supersport avec Motozoo Kawasaki. En 2023, l'Anglais a remporté le WorldSSP-Challenge et occupe la 15e place du classement général - tout en manquant les deux courses outre-mer du début de saison et en étant également absent de la finale de la saison à Jerez fin octobre.

Booth-Amos a déjà confirmé qu'il se séparait de son équipe et de Kawasaki, tout en laissant entendre qu'il serait sur la ligne de départ du championnat du monde Supersport en 2024.

Mais dès ce week-end, Booth-Amos se lance dans une nouvelle aventure avec TAG Racing : lors de la finale de la série britannique de Superbike à Brands Hatch, Booth-Amos fera ses débuts chez TAG Racing sur la Honda CBR1000RR-R, qui était encore récemment pilotée par Hector Barbera.

"Je suis très impatient de vivre ma première expérience en Superbike avec TAG Honda Racing ce week-end", a déclaré Booth-Amos. "Tout sera nouveau pour moi et je n'ai pas encore eu l'occasion de tester la moto avec l'équipe. Néanmoins, je suis confiant et je pense que nous allons pouvoir tout chambouler et voir comment nous allons progresser. Je tiens à remercier chaleureusement Gary, Rob et Tracy de m'avoir accueilli pour le week-end".