Tom Booth-Amos: al posto di Barbera con Honda nel BSB

Dopo aver fallito in Moto3, Tom Booth-Amos ha trovato una nuova casa nel paddock del campionato mondiale di serie. Dopo due anni nel Mondiale Supersport 300 (secondo classificato nel 2021), il 27enne è passato al Mondiale Supersport con la Motozoo Kawasaki. Nel 2023, l'inglese ha vinto il WorldSSP Challenge ed è 15° in classifica generale, anche se ha saltato le due gare oltreoceano all'inizio della stagione e salterà anche il finale di stagione a Jerez a fine ottobre.

Booth-Amos ha già confermato di volersi separare dal suo team e dalla Kawasaki, lasciando intendere che sarà presente sulla griglia del Campionato del Mondo Supersport nel 2024.

Con TAG Racing, tuttavia, Booth-Amos si sta già avventurando in un'altra nuova avventura questo fine settimana: in occasione della finale della British Superbike Series a Brands Hatch, Booth-Amos farà il suo debutto con TAG Racing in sella alla Honda CBR1000RR, che fino a poco tempo fa era guidata da Hector Barbera.

"Non vedo l'ora di fare la mia prima esperienza in Superbike con TAG Honda Racing questo fine settimana", ha dichiarato Booth-Amos. "Tutto sarà nuovo per me e non ho ancora avuto modo di provare la moto con la squadra. Tuttavia, sono fiducioso che riusciremo a mescolare un po' le cose e a vedere come andranno le cose. Vorrei ringraziare Gary, Rob e Tracy per avermi ospitato nel fine settimana".