Tom Booth-Amos: Em vez de Barbera com a Honda no BSB

Tom Booth-Amos já anunciou que também vai disputar o Campeonato do Mundo de Supersport em 2024. Mas isso não impedirá o inglês de experimentar as corridas de superbikes no campeonato britânico.

Depois de falhar na Moto3, Tom Booth-Amos encontrou uma nova casa no paddock do campeonato mundial baseado na produção. Nos primeiros dois anos no Supersport World 300 (vice-campeão mundial em 2021), o piloto de 27 anos subiu para o Supersport World Championship com a Motozoo Kawasaki. Em 2023, o inglês venceu o WorldSSP Challenge e está em 15º lugar na classificação geral - embora tenha perdido as duas corridas no exterior no início da temporada e também perderá o final da temporada em Jerez no final de outubro.

Booth-Amos já confirmou que se vai separar da sua equipa e da Kawasaki, embora tenha dado a entender que estará na grelha do Campeonato do Mundo de Supersport em 2024.

Com a TAG Racing, no entanto, Booth-Amos já está a aventurar-se noutra nova aventura este fim de semana: na final da British Superbike Series em Brands Hatch, Booth-Amos fará a sua estreia na TAG Racing com a Honda CBR1000RR-R, que até recentemente era pilotada por Hector Barbera.

"Estou muito ansioso pela minha primeira experiência de Superbike com a TAG Honda Racing este fim de semana," disse Booth-Amos. "Tudo será novo para mim e ainda não tive oportunidade de testar a moto com a equipa. Ainda assim, estou confiante de que podemos misturar um pouco as coisas e ver como nos vamos dar. Gostaria de agradecer muito ao Gary, ao Rob e à Tracy por me aceitarem para o fim de semana."