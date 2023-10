Deuxième équipe de MV Agusta : un gros poisson à l'hameçon

Déjà lors du week-end de Magny-Cours début septembre, il s'est avéré que le team Motozoo allait passer chez MV Agusta pour la saison prochaine après trois années passées chez Kawasaki. La F3 800 RR n'est pas seulement belle à voir, elle constitue aussi un ensemble solide, comme le soulignent les 3e et 5e places de Marcel Schrötter et Bahattin Sofuoglu au championnat du monde.

Schrötter et Sofuoglu continueront à courir pour l'équipe MV Agusta Reparto Corse en 2024, et pour la première fois depuis 2017, la marque de luxe de Varèse, dans le nord de l'Italie, aura plus de deux pilotes titulaires dans le peloton. L'Australien Luke Power a déjà prolongé son contrat avec Motozoo, l'ancien vice-champion du monde Federico Caricasulo est prévu comme deuxième pilote. Des sources proches de l'équipe affirment qu'un accord a été trouvé avec le quatrième du championnat du monde et que l'annonce devrait être faite avant la finale de Jerez, le dernier week-end d'octobre.

Caricasulo fait partie des pilotes Supersport les plus performants en activité. Il évolue dans cette catégorie depuis 2016, après un passage par le championnat du monde Superbike en 2020. En 115 courses, il est monté 33 fois sur le podium, dont sept fois en tant que vainqueur. Sa saison la plus réussie a eu lieu en 2019, lorsqu'il a terminé deuxième du championnat du monde derrière son coéquipier de l'époque chez Evan-Bros-Yamaha, Randy Krummenacher.

Depuis 2022, "Carica" est sous contrat avec l'équipe Althea Ducati. Des problèmes techniques et des chutes l'ont régulièrement empêché de monter sur le podium et de remporter des victoires, raison pour laquelle il n'a terminé le championnat du monde "qu'aux" 5e et 4e rangs du classement général depuis lors.