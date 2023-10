La seconda squadra di MV Agusta: pesci grossi in linea

Già durante il weekend di Magny Cours, all'inizio di settembre, è apparso chiaro che il team Motozoo sarebbe passato a MV Agusta per la prossima stagione dopo tre anni con Kawasaki. La F3 800 RR non è solo bella da vedere, ma è anche un pacchetto forte nel complesso, come sottolineano le posizioni 3 e 5 di Marcel Schrötter e Bahattin Sofuoglu nel Campionato del Mondo.

Schrötter e Sofuoglu partiranno anche per il Team MV Agusta Reparto Corse nel2024, la prima volta dal 2017 che l'elegante marchio varesino avrà più di due piloti regolari in campo. L'australiano Luke Power ha già prolungato il suo contratto con Motozoo e l'ex vice campione del mondo Federico Caricasulo è previsto come secondo pilota. Fonti del team affermano che è stato raggiunto un accordo con il quarto pilota e che l'annuncio sarà fatto prima della finale di Jerez, l'ultimo fine settimana di ottobre.

Caricasulo è uno dei piloti Supersport in attività di maggior successo. Ha corso in questa classe dal 2016, interrotta da un periodo nel Campionato mondiale Superbike nel 2020. In 115 gare, è salito sul podio 33 volte, sette volte come vincitore. Il ventisettenne ha avuto la sua stagione di maggior successo nel 2019, quando si è piazzato al secondo posto nel campionato mondiale dietro all'allora compagno di squadra di Evan Bros Yamaha Randy Krummenacher.

Dal 2022, "Carica" è sotto contratto con il Team Althea Ducati. Problemi tecnici e cadute hanno ripetutamente impedito il raggiungimento di podi e vittorie, motivo per cui da allora ha concluso il Campionato del Mondo "solo" al 5° e al 4° posto in classifica generale.