A segunda equipa da MV Agusta: peixe graúdo na linha

No Campeonato do Mundo de Supersport de 2024, veremos mais do que dois pilotos regulares da MV Agusta na grelha pela primeira vez desde 2017. A equipa Motozoo quer Federico Caricasulo, sete vezes vencedor de corridas.

Já durante o fim de semana de Magny Cours, no início de setembro, ficou claro que a equipa Motozoo iria mudar para a MV Agusta na próxima época, depois de três anos com a Kawasaki. A F3 800 RR não é apenas bonita como uma imagem, mas também um pacote forte no geral, como as posições 3 e 5 do Campeonato do Mundo de Marcel Schrötter e Bahattin Sofuoglu sublinham.

Schrötter e Sofuoglu também vão começar pela Equipa MV Agusta Reparto Corse em2024, a primeira vez desde 2017 que a elegante marca de Varese, no norte de Itália, terá mais do que dois pilotos regulares no terreno. O australiano Luke Power já prolongou o seu contrato com a Motozoo, e o antigo vice-campeão mundial Federico Caricasulo está planeado como segundo piloto. Fontes da equipa afirmam que foi alcançado um acordo com o quarto classificado e que o anúncio será feito antes da final em Jerez, no último fim de semana de outubro.

Caricasulo é um dos mais bem sucedidos pilotos de Supersport no ativo. Desde 2016 que compete nesta categoria, interrompida por uma passagem pelo Campeonato do Mundo de Superbike em 2020. Em 115 corridas, terminou no pódio 33 vezes, sete das quais como vencedor. O piloto de 27 anos teve a sua temporada de maior sucesso em 2019, quando terminou em segundo lugar no Campeonato do Mundo, atrás do seu então companheiro de equipa na Evan Bros Yamaha, Randy Krummenacher.

Desde 2022, "Carica" está sob contrato com a equipa Althea Ducati. Problemas técnicos e acidentes impediram repetidamente o pódio e as vitórias, razão pela qual, desde então, "apenas" terminou o Campeonato do Mundo em 5º e 4º lugar na geral.