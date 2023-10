Le vice-président de l'IDM se rend à Jerez pour le championnat du monde Supersport 2023

Un maximum de 32 participants est autorisé dans les séries Supersport, et ce maximum a été pleinement exploité lors de la plupart des événements européens. Mais pas lors de la finale de la saison, du 27 au 29 octobre à Jerez ! En effet, les huit pilotes du challenge WorldSSP ne sont plus de la partie, dont Max Kofler. Le vainqueur de cette année est l'Anglais Tom Booth-Amos (Kawasaki).

Aux 22 pilotes titulaires du championnat du monde s'ajouteront plusieurs pilotes invités lors de la finale de la saison à Jerez. Deux d'entre eux peuvent être nommés par la fédération nationale et deux par la Dorna. Jusqu'à présent, on savait qu'avec Simone Corsi et Emanuele Pusceddu (tous deux Yamaha), les deux premiers de la série Supersport italienne se mêleraient à la lutte sur la piste espagnole.

Une autre wildcard a été attribuée à Melvin van der Voort. Pour le jeune homme de 18 ans, il s'agira de ses débuts dans le championnat du monde. En Allemagne, le pilote Yamaha s'est fait un nom en terminant deuxième de l'IDM Supersport 2023 (5 victoires, 9 podiums). Pour se préparer, van der Voort a participé le week-end dernier à la manche du championnat espagnol à Jerez.

"En tant qu'équipe, nous voulions permettre à Melvin de concourir au niveau du championnat du monde. Ces dernières années, il s'est développé de manière remarquable en tant que pilote, tant sur la piste qu'en dehors", a déclaré le team manager de SWPN, Frank Brouwer. "En collaboration avec notre partenaire Yamaha Motor Europe, succursale Benelux, nous avons réussi à obtenir une wild card pour la course World Supersport de Jerez. Le week-end de course en ESBK est pour nous un excellent test".