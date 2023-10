Il vicepresidente di IDM si reca a Jerez per il Campionato Mondiale Supersport 2023

Nella serie Supersport sono ammessi al massimo 32 partecipanti, e questo massimo è stato sfruttato appieno nella maggior parte degli eventi europei. Ma non al finale di stagione dal 27 al 29 ottobre a Jerez! Perché gli otto piloti del WorldSSP Challenge non ci sono più, compreso Max Kofler. Il vincitore di quest'anno è l'inglese Tom Booth-Amos (Kawasaki).

I 22 piloti regolari del Campionato del Mondo saranno affiancati da diversi ospiti che parteciperanno al finale di stagione a Jerez. Due di loro possono essere nominati dalla federazione nazionale e da Dorna. Finora si sapeva che Simone Corsi ed Emanuele Pusceddu (entrambi Yamaha), i primi due piloti della serie italiana Supersport, avrebbero gareggiato sul circuito spagnolo.

Un'altra wildcard è stata assegnata a Melvin van der Voort. Sarà il debutto del 18enne nel Campionato del Mondo. In Germania, il pilota della Yamaha si è fatto notare come secondo classificato nella IDM Supersport 2023 (5 vittorie, 9 podi). Per prepararsi, van der Voort ha partecipato al round del campionato spagnolo a Jerez lo scorso fine settimana.

"Come squadra volevamo mettere Melvin in condizione di competere a livello di Campionato del Mondo. Negli ultimi anni si è sviluppato in modo eccellente come pilota, sia in pista che fuori", ha dichiarato il team manager di SWPN Frank Brouwer. "Insieme al nostro partner Yamaha Motor Europe, filiale del Benelux, siamo riusciti a ottenere una wildcard per il round del Mondiale Supersport a Jerez. Il weekend di gara ESBK è un ottimo test per noi".