O vice-presidente da IDM desloca-se a Jerez para assistir ao Campeonato do Mundo de Supersport de 2023

O número de participantes no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 em Jerez foi reduzido porque os pilotos do WorldSSP Challenge já tiveram a sua final em Portimão. Por outro lado, há vários participantes convidados em Espanha, incluindo um holandês.

A série Supersport tem um máximo de 32 participantes e este máximo foi totalmente utilizado na maioria dos eventos europeus. Mas não no final da época, de 27 a 29 de outubro, em Jerez! Porque os oito pilotos do WorldSSP Challenge já não estão presentes, incluindo Max Kofler. O vencedor deste ano é o inglês Tom Booth-Amos (Kawasaki).

Aos 22 pilotos regulares do Campeonato do Mundo vão juntar-se vários convidados para o final da época em Jerez. Cada um deles pode ser nomeado pela federação nacional e pela Dorna. Até agora, sabia-se que Simone Corsi e Emanuele Pusceddu (ambos da Yamaha), os dois melhores pilotos da série italiana de Supersport, vão competir na pista espanhola.

Outro wildcard foi dado a Melvin van der Voort. Será a estreia do jovem de 18 anos no Campeonato do Mundo. Na Alemanha, o piloto da Yamaha fez nome como segundo classificado na IDM Supersport de 2023 (5 vitórias, 9 pódios). Para se preparar, van der Voort participou na ronda do campeonato espanhol em Jerez, no passado fim de semana.

"Nós, enquanto equipa, queríamos permitir ao Melvin competir ao nível do Campeonato do Mundo. Ele desenvolveu-se de forma excelente como piloto ao longo dos últimos anos, tanto dentro como fora da pista", afirmou o chefe de equipa da SWPN, Frank Brouwer. "Juntamente com o nosso parceiro Yamaha Motor Europe, filial Benelux, conseguimos obter um wildcard para a ronda do Mundial de Supersport em Jerez. O fim de semana de corrida da ESBK é um excelente teste para nós."