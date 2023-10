Fixe : EAB engage Tuuli et passe chez Ducati

Depuis 2021, EAB Racing a misé sur Glenn van Straalen en tant que pilote, mais le Néerlandais, sans aucun doute talentueux, n'a jamais pu se débarrasser complètement de sa tendance prononcée à chuter. Ainsi, les bons résultats (il a obtenu une troisième place et neuf places dans le top 8 cette saison) alternent avec les revers. Avec six zéros, le pilote de 23 ans n'est actuellement que onzième au championnat du monde.



Pour le championnat du monde Supersport 2024, le chef d'équipe EAB Ferry Schoenmakers réorganise son équipe. Comme SPEEDWEEK.com l'a déjà annoncé le 25 septembre, EAB passe de Yamaha à Ducati, et donc à la moto qui a remporté cette année le championnat du monde avec Nicolò Bulega.

La moto V2 sera pilotée par le rapide Finlandais Niki Tuuli. Le jeune homme de 27 ans apporte son expérience de Yamaha, MV Agusta et Triumph ainsi que du Moto2 et du MotoE. De plus, il est plus à l'aise que son prédécesseur.



"Tout d'abord, je tiens à remercier EAB Racing pour cette opportunité, ainsi que les personnes qui rendent cela possible. C'est une grande chance pour moi de montrer mon véritable potentiel", affirme Tuuli avec conviction. "Je pense qu'en tant que pilote finlandais, je m'intègre bien dans l'équipe. En hiver, nous devons tout préparer de manière optimale afin de pouvoir commencer la nouvelle saison en force. Il faut certainement du temps pour s'habituer à une nouvelle moto, mais avec le package, on peut se battre pour les meilleures places. Je suis prêt à travailler avec l'équipe et je suis très heureux de cette décision".

EAB Racing est conscient du défi que représente le changement de moto et de pilote.



"En 2024, nous n'utiliserons plus la Yamaha R6 qui a fait ses preuves, mais une Ducati V2 Panigale. Ce sera un nouveau défi pour nous en tant qu'équipe et pour Niki", sait le chef technique Kor Veldman, qui reprendra l'équipe à moyen terme. "Les premières pièces sont déjà arrivées à l'atelier, nous pouvons donc dès à présent tout mettre en place pour le premier test en décembre. Je suis heureux que nous ayons engagé Niki Tuuli. Nous sommes donc très confiants dans notre capacité à montrer de grandes choses ensemble au cours de la nouvelle saison".