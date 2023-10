Fix: EAB firma Tuuli e passa a Ducati

Dal 2021, EAB Racing si affida a Glenn van Straalen come pilota, ma l'indubbio talento dell'olandese non è mai riuscito a scrollarsi di dosso la sua spiccata tendenza a cadere. Così, i buoni risultati (in questa stagione ha ottenuto un terzo posto e nove piazzamenti nella top-8) si alternano a battute d'arresto. Con sei zeri, il 23enne è attualmente solo undicesimo nel Campionato del Mondo.



Il boss del team EAB Ferry Schoenmakers sta riorganizzando la sua squadra per il Campionato del Mondo Supersport 2024. Come riportato da SPEEDWEEK.com il 25 settembre, EAB passerà dalla Yamaha alla Ducati e quindi alla moto che ha vinto il Campionato del Mondo quest'anno con Nicolò Bulega.

La moto V2 sarà guidata dal veloce finlandese Niki Tuuli. Il 27enne porta con sé l'esperienza di Yamaha, MV Agusta e Triumph, oltre che di Moto2 e MotoE. È anche più veloce in sella rispetto al suo predecessore.



"Prima di tutto vorrei ringraziare EAB Racing per questa opportunità e anche le persone che la rendono possibile. Questa è una grande opportunità per me di mostrare il mio vero potenziale", è convinto Tuuli. "Penso che, in quanto pilota finlandese, mi inserisca bene nel team. Durante l'inverno dobbiamo preparare tutto nel migliore dei modi per iniziare al meglio la nuova stagione. Certo, ci vuole tempo per abituarsi a una nuova moto, ma con questo pacchetto si può lottare per le posizioni di vertice. Sono pronto a lavorare con la squadra e sono molto contento di questo passo".

EAB Racing è consapevole della sfida che il cambio di moto e di pilota comporterà.



"Nel 2024 non useremo più la collaudata Yamaha R6, ma una Ducati V2 Panigale. Sarà una nuova sfida per noi come squadra e per Niki", spiega il direttore tecnico Kor Veldman, che assumerà la guida della squadra a medio termine. "I primi pezzi sono già arrivati in officina, quindi d'ora in poi potremo preparare tutto per il primo test di dicembre. Sono felice di aver ingaggiato Niki Tuuli. Siamo quindi molto fiduciosi di poter fare grandi cose insieme nella nuova stagione".