Correção: EAB assina com Tuuli e muda-se para a Ducati

Os leitores regulares do SPEEDWEEK.com sabem dos planos da EAB Racing para mudar da Yamaha para a Ducati. Agora a equipa holandesa confirmou a sua moto e também o seu piloto para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024.

Desde 2021, a EAB Racing conta com Glenn van Straalen como piloto, mas o indiscutivelmente talentoso holandês nunca foi capaz de se livrar completamente da sua pronunciada tendência para cair. Assim, os bons resultados (um terceiro lugar e nove primeiros 8 lugares esta época) alternam com os contratempos. Com seis zeros, o jovem de 23 anos é atualmente apenas o décimo primeiro no Campeonato do Mundo.



O chefe de equipa da EAB, Ferry Schoenmakers, está a reorganizar a sua equipa para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. Tal como noticiado pela SPEEDWEEK.com a 25 de setembro, a EAB vai mudar da Yamaha para a Ducati e, consequentemente, para a moto que venceu o Campeonato do Mundo deste ano com Nicolò Bulega.

A mota V2 será pilotada pelo rápido finlandês Niki Tuuli. O piloto de 27 anos tem experiência na Yamaha, MV Agusta e Triumph, bem como na Moto2 e MotoE. Ele também é mais rápido do que o seu antecessor.



"Antes de mais, gostaria de agradecer à EAB Racing por esta oportunidade e também às pessoas que tornam isto possível. Esta é uma grande oportunidade para eu mostrar o meu verdadeiro potencial", está convencido Tuuli. "Penso que, como piloto finlandês, me adapto bem à equipa. Durante o inverno temos de preparar tudo da melhor forma possível para começar a nova época em força. É certo que é preciso tempo para nos habituarmos a uma nova mota, mas com o pacote que temos podemos lutar pelas primeiras posições. Estou pronto para trabalhar com a equipa e estou muito contente com este passo".

A EAB Racing está ciente do desafio que a mudança de mota e de piloto irá trazer.



"Em 2024, já não vamos utilizar a Yamaha R6 testada e comprovada, mas sim uma Ducati V2 Panigale. Será um novo desafio para nós como equipa e para o Niki", sabe o diretor técnico Kor Veldman, que assumirá a equipa a médio prazo. "As primeiras peças já chegaram à oficina, por isso a partir de agora podemos preparar tudo para o primeiro teste em dezembro. Estou contente por termos contratado o Niki Tuuli. Estamos, por isso, muito confiantes de que podemos mostrar grandes coisas juntos na nova época."