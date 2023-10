Officiel : deuxième équipe Supersport avec MV Agusta

Depuis début octobre, les lecteurs réguliers de SPEEDWEEK.com savent que le team Kawasaki Motozoo Racing va passer chez MV Agusta pour le championnat du monde Supersport 2024. Au lieu de deux, nous verrons donc l'année prochaine quatre F3 800 aussi belles que compétitives. En tant que troisième du championnat du monde, Marcel Schrötter a confirmé les performances de la moto à trois cylindres.

Il y a quelques minutes, le chef d'équipe Fabio Uccelli et Andrea Quadranti, en tant que team manager de MV Agusta Reparto Corse, ont confirmé l'accord. L'équipe du Suisse fournira une assistance technique.



"La collaboration avec le team MV Agusta Reparto Corse permettra à notre équipe de franchir le pas de la croissance et du développement que nous souhaitons, trois ans après nos débuts dans le championnat du monde Supersport", a déclaré Uccelli. "Cette collaboration nous permet d'avoir deux motos flambant neuves et très compétitives avec lesquelles nos pilotes auront la chance de briller. Coopérer avec un constructeur comme MV Agusta nous remplit de fierté. C'est une marque glorieuse avec 37 titres de champion du monde et qui veut continuer à se battre pour le titre dans un avenir proche. Ils ont construit une moto extrêmement compétitive et je suis sûr qu'elle nous donnera beaucoup de plaisir la saison prochaine. Quand l'opportunité d'un accord s'est présentée, je n'ai pas hésité".

L'Italien n'a pas encore précisé quels pilotes piloteraient la MV Agusta. L'Australien Luke Power a toutefois déjà prolongé son contrat avec Motozoo. Un pilote de haut niveau, Federico Caricasulo, est prévu pour la deuxième moto. Selon les informations de SPEEDWEEK.com, l'engagement devrait être annoncé avant la finale de Jerez, le dernier week-end d'octobre.



"Nous sommes en train de mettre au point les derniers détails", a révélé Uccelli. "Ce que je peux dire, c'est que nous aurons une équipe très compétitive, avec un mélange d'expérience, de talent et de vitesse".

Pour MV Agusta, le fait d'avoir deux équipes est un avantage. Plus de pilotes signifie plus d'informations pour le développement.



"Je suis heureux de pouvoir enfin commencer une collaboration directe avec une équipe de haut niveau comme Motozoo Me Air Racing et de pouvoir utiliser deux autres F3 compétitives", a déclaré Quadranti. "Cela nous permettra de recueillir plus de données pour développer nos motos et franchir le pas qui nous manque encore".