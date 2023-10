Ufficiale: secondo team Supersport con MV Agusta

Dall'inizio di ottobre, i lettori abituali di SPEEDWEEK.com sanno che il team Kawasaki Motozoo Racing passerà a MV Agusta per il Campionato Mondiale Supersport 2024. Quindi, invece delle sole due finora in circolazione, l'anno prossimo vedremo quattro F3 800 perfette e competitive. Il terzo classificato del Campionato del Mondo, Marcel Schrötter, ha confermato le prestazioni della moto a tre cilindri.

Pochi minuti fa, il team boss Fabio Uccelli e Andrea Quadranti, team manager di MV Agusta Reparto Corse, hanno confermato l'accordo. Il team svizzero fornirà il supporto tecnico.



"La collaborazione con il Team MV Agusta Reparto Corse permetterà alla nostra squadra di fare il passo di crescita e sviluppo che vorremmo vedere a tre anni dal nostro debutto nel Campionato Mondiale Supersport", ha dichiarato Uccelli. "Questa collaborazione ci permetterà di avere due moto nuovissime e molto competitive con cui i nostri piloti avranno la possibilità di brillare. Collaborare con un costruttore come MV Agusta ci riempie di orgoglio. È un marchio glorioso che vanta 37 titoli mondiali e che vuole lottare per il titolo anche nel prossimo futuro. Hanno costruito una moto molto competitiva e sono sicuro che ci divertiremo molto nella prossima stagione. Quando si è presentata l'opportunità di trovare un accordo, non ho esitato".

L'italiano ha lasciato aperta la questione dei piloti che guideranno la MV Agusta. Tuttavia, l'australiano Luke Power ha già prolungato il suo contratto con Motozoo. Federico Caricasulo, un pilota di punta, è previsto per la seconda moto. Secondo le informazioni di SPEEDWEEK.com, la firma sarà annunciata prima della finale di Jerez, l'ultimo fine settimana di ottobre.



"Stiamo definendo gli ultimi dettagli", ha rivelato Uccelli. "Quello che posso dire è che avremo una squadra molto competitiva, con un mix di esperienza, talento e velocità".

Per MV Agusta, avere due squadre è un vantaggio. Più piloti significa più informazioni per lo sviluppo.



"Sono felice di iniziare finalmente una collaborazione diretta con un team di alto profilo come Motozoo Me Air Racing e di poter schierare due F3 più competitive", ha dichiarato Quadranti. "Questo ci permetterà di raccogliere più dati per sviluppare ulteriormente le nostre moto e fare il passo che ancora ci manca".