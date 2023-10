Oficial: Segunda equipa de Supersport com a MV Agusta

Desde o início de outubro que os leitores regulares da SPEEDWEEK.com sabem que a equipa Kawasaki Motozoo Racing vai mudar para a MV Agusta para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. Assim, em vez de apenas duas até agora, veremos quatro das perfeitas e competitivas F3 800s no próximo ano, com Marcel Schrötter, terceiro classificado no Campeonato do Mundo, a confirmar o desempenho da moto de três cilindros.

Há alguns minutos atrás, o chefe de equipa Fabio Uccelli e Andrea Quadranti como chefe de equipa da MV Agusta Reparto Corse confirmaram o acordo. A equipa suíça irá fornecer apoio técnico.



"A colaboração com a Team MV Agusta Reparto Corse vai permitir à nossa equipa dar o passo de crescimento e desenvolvimento que gostaríamos de ver três anos após a nossa estreia no Campeonato do Mundo de Supersport," disse Uccelli. "Esta colaboração vai permitir-nos ter duas motos novas e muito competitivas com as quais os nossos pilotos vão ter a oportunidade de brilhar. Colaborar com um fabricante como a MV Agusta enche-nos de orgulho. É uma marca gloriosa com 37 títulos de campeões do mundo e que também quer lutar pelo título num futuro próximo. Construíram uma mota muito competitiva e tenho a certeza que vamos gostar muito dela na próxima época. Quando surgiu a oportunidade de fazer um acordo, não hesitei".

O italiano deixou em aberto a questão de quais os pilotos que irão pilotar a MV Agusta. No entanto, o australiano Luke Power já prolongou o seu contrato com a Motozoo. Federico Caricasulo, um piloto de topo, está planeado para a segunda moto. De acordo com informações do SPEEDWEEK.com, a assinatura deverá ser anunciada antes da final em Jerez, no último fim de semana de outubro.



"Estamos a finalizar os últimos detalhes", revelou Uccelli. "O que posso dizer é que vamos ter uma equipa muito competitiva, com uma mistura de experiência, talento e velocidade."

Para a MV Agusta, ter duas equipas é uma vantagem. Mais pilotos significa mais informações para o desenvolvimento.



"Estou feliz por finalmente começar uma colaboração direta com uma equipa de alto nível como a Motozoo Me Air Racing e por poder ter duas F3 mais competitivas," disse Quadranti. "Isto vai permitir-nos recolher mais dados para desenvolver as nossas motos e dar o passo que ainda nos falta."